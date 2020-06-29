Политическая хроника недели: первые лица ушли на удаленку, краевой чиновник нарубил дров, а оппозиция почти обошла ЕР

Новости 29.06.2020 8:20 681

Прошлая неделя началась с очередного коррупционного скандала, но запомнилась другим. Так, в АКЗС не по сценарию пошло голосование за поправки в Кодекс о выборах, что заставило понервничать единороссов и крайизбирком. А глава региона Виктор Томенко ослабил режим ограничений в крае, а сам ушел на изоляцию. Все подробности в хронике «Политсибру».

Томенко и Романенко решили изолироваться

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с 25 июня руководит правительством из дома. Как сообщили в пресс-службе главы региона, такое решение было принято, так как сразу несколько человек в окружении Томенко заболели коронавирусом.

Губернатор будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и сдавать кровь, добавили в пресс-службе правительства.

На следующий день стало известно, что на удаленку ушел спикер АКЗС Александр Романенко. Сессию за него провел заместитель Сергей Серов. Позже в пресс-службе парламента сообщили, что результат теста Романенко на коронавирус показал отрицательный результат.

Что касается губернатора, то официальной информации о том, когда Томенко сдал тест на COVID-19, и каков результат, в правительстве не предоставляют. По словам пресс-секретаря Дмитрия Негреева, глава региона чувствует себя нормально.

Депутаты запутались и поскандалили

Прошедшая сессия АКЗС запомнилась небольшим скандалом. Депутаты рассматривали поправки в региональный Кодекс о выборах, и едва не отклонили продиктованные федеральным законодательством изменения. После первого голосования выяснилось, что для одобрения неожиданно не хватило одного голоса. Оппозиция ликовала. Но после перерыва вице-спикер Сергей Серов, который вел сессию, ссылаясь на регламент, настоял на переголосовании.

Внесенные изменения предлагают расширить перечень лиц, которые не имеют право быть избранными. Его потеряли те, кого лишили свободы за совершение различных уголовных преступлений — до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости. В перечне — 50 статей УК РФ. Среди них как по-настоящему тяжелые преступления (убийство двух и более человек, убийство ребенка матерью, склонение к совершению самоубийства), так и, например, неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов, демонстраций, пикетов, собраний.

Кроме того, ряд изменений федерального законодательства коснулся и порядка сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов. Согласно новому положению, избиратель собственноручно должен вносить в подписной лист свою фамилию, имя и отчество. Кроме того, уточняются отдельные основания для отказа кандидату в регистрации. В частности, с 10 % до 5 % снижено допустимое количество подписей избирателей с нарушениями.

Коммунистка Мария Прусакова назвала поправки издевательством над людьми, Владислав Вакаев отметил, что изменения значительно ограничивают возможности малых партий и самовыдвиженцев.

Ошибку в голосовании Серов объяснил тем, что некоторые коллеги «запутались в гаджетах». После повторной процедуры проект все же был принят большинством голосов. «Как и должно было быть», - довольно констатировал Серов.

Нарубили дров на уголовное дело

Неделя началась с уголовного дела в отношении краевых чиновников. Начальник управления лесами Владимир Черных и начальник отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по Белокурихинскому лесничеству Наталья Стычинская обвиняются в превышении полномочий.

По данным следствия, они незаконно организовали рубки в защитных лесах лесничества для прокладки противопожарного разрыва в 2017 году. В итоге лесному фонду государства был причинен ущерб в размере более 950 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

СР предлагает оппозиции союз

Алтайские справедливороссы предложили оппозиционным партиям объединиться и пойти на довыборы в АКЗС 13 сентября единым фронтом.

По мнению эсеров, именно сейчас, перед большими выборами 2021 года, у оппозиции есть реальный шанс разрушить монополию «Единой России» в краевом парламенте и опробовать эту схему. Эсеры уже пригласили коммунистов и «жириновцев» сесть за стол переговоров.

Напомним, 13 сентября пройдут довыборы в АКЗС по трем округам.