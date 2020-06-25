+78 и 4 новых смерти. Цифры по коронавирусу в Алтайском крае снова ползут вверх

Новости 28.06.2020 13:16 423

Оперштаб Алтайского края опубликовал новые данные под заголовком: цифры замерли. Между тем, в регионе зафиксировано 78 новых случаев коронавируса и 4 смерти. Также зафиксирован рост количества тяжело больных пациентов.

Количество вновь выявленных случаев более чем в два раза превысило количество выздоровших за сутки :78 против 31.

Из числа новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 31 человек, Бийск – 10, Рубцовск – 6, Тальменский район – 5, Заринск, Славгород, Кулундинский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Топчихинский районы – по 2, Алейск, Камень – на – Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Заринский, Курьинский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Павловский, Родинский, Целинный районы – по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3831 человек, в том числе 384 ребенка.

В 2227 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 1114 заболевших ОРВИ, у 490 внебольничная пневмония.

В госпиталях коая на сегодняшний день 92 тяжелобольных пациента, на аппарате ИВЛ- 27.

За сутки скончалось 4 человека, 1 - от COVID-19, 3 - иные причины. Всего скончались – 71 взрослых, в том числе 33 случаев от COVID-19, 35 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело 2726 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровело 31.

На 28 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 979 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31669 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 189684 человек.