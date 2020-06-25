77 инфицированных, 4 смерти: Оперштаб Алтайского края опубликовал данные за сутки

Новости 27.06.2020 14:09 308

На 27 июня в Алтайском крае зарегистрировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией: Барнаул – 41 человек, Новоалтайск – 12, Тальменский район – 11, Михайловский район – 4, Первомайский район – 4, Бийск, Завьяловский, Косихинский, Красногорский, Павловский районы – по одному человеку.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3753 человек, в том числе 381 ребенок до 17 лет включительно.

В 2215 случаях – бессимптомное течение, в 448 – у больных зафиксирована внебольничная пневмония, у 1090 заболевших - ОРВИ. Тяжелобольных на сегодня 82, на аппарате ИВЛ- 22.

Всего выздоровело – 2695 (2436 взрослых и 259 детей). За прошедшие сутки выздоровело 115 человек (взрослые – 107, дети – 8).

За сутки скончалось 4 человека, 2 - от COVID-19, 2 - иные причины. Всего за весь период скончались – 67 человек, из них от коронавируса 32 человека, в 32 случаях смерть наступила от иных причин, 3 случая находятся на экспертизе.

На 27 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 884 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31531 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано186655 человек.