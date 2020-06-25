Губернатор Алтайского края разрешил есть в кафе и ресторанах на открытых площадках

Новости 26.06.2020 20:00 710

Указ, снимающий очередные ограничения, 26 июня подписал губернатор, соблюдающий режим самоизоляции.

В соответствии с документом теперь разрешена деятельность учреждений общественного питания, предоставляющих услуги на открытом воздухе - в летних кафе, на верандах и террасах. Однако по-прежнему нельзя предоставлять кальяны для курения и проводить массовые мероприятия.

При этом предприятия будут обязаны расставить столы на расстояние не менее 1,5 метра, обеспечить персонал масками и перчатками, организовать санобработку рук, в том числе для посетителей антисептическими средствами. Многоразовая посуда должна обрабатываться в посудомоечной машине при температуре 95 °С. Допускается использование одноразовой посуды.

В производственных помещениях должно проводиться обеззараживание воздуха с использованием бактерицидных ламп. Кроме того, такие предприятия должны обеспечить дистанцию между посетителями не менее 1,5 метра, сообщает официальный сайт края.

Также указ снимает запрет на бронирование на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, туристических базах с 27 июня и уточняет сроки самоизоляции для граждан в возрасте 65+