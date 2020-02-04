Почему молодёжь не считает политические организации эффективным социальным лифтом?

Новости 26.06.2020 19:00 715

Опрос, проведённый ВЦИОМ, показал, что достижение успеха в политической сфере собственными силами считается маловероятным. Область политики названа наиболее сложной для самореализации по сравнению со спортом, военной службой, наукой и.т.д.

Спорт, армия, наука

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Большая часть респондентов (86%) уверены, что больше всего шансов добиться успеха собственными силами в спорте. Среди молодёжи 18-24 лет этот процент ещё выше (97%). Вторым по эффективности социальным лифтом названа военная служба. Так считает 84% россиян и 96% респондентов молодого возраста.

На третьем месте оказалась научная деятельность – 82% опрошенных считают её подходящей для самореализации областью. При этом, 11% респондентов полагают, что именно недостаток образования мешает им занять более высокое положение в обществе. Впрочем, 79% россиян уверены, что вполне способны самостоятельно получить хорошее образование, а среди молодёжи доля оптимистов ещё выше – 90% среди людей в возрасте 18-24 лет и 93% – среди респондентов 25-34 лет.

Общество, бизнес, культура

Также достаточно высоко оценивается перспективность общественных организаций – 77% опрошенных считают их эффективным социальным лифтом. В возможности добиться успеха в области предпринимательства уверен 71% участников опроса (при этом, 47% полагают себя в силах открыть собственное дело). Ещё 66% склонны видеть перспективы самореализации в сфере культуры и шоу-бизнеса.

Церковь и государство

РПЦ в качестве, в том числе, и социального лифта назвали 63% опрошенных. 50% допускает возможность преуспеть в сфере государственного и муниципального управления.

Политика

А вот политическая сфера названа наиболее сложной для достижения успеха лишь собственными силами. Это – единственная из перечисленных область деятельности, которую считают перспективной менее половины респондентов (47%). Впрочем, в молодёжной среде оптимистов, традиционно, больше (55%). Тем не менее, политика оказалась на последнем месте с списке областей, позволяющих самостоятельно добиться успеха.

А что мешает?

Помехи на пути к успеху, называемые участниками опросов, не меняются на протяжении уже трёх лет. Это недостаток: денег (36%), связей (16%), а также амбиций, трудолюбия и целеустремлённости (14%).