Не хотим назад в 90-е. Что говорят о поправках в Конституцию алтайские политики и общественники

Мнения 29.06.2020 7:23 763

Правительство Алтайского края ведет активную подготовку к историческому голосованию. Работы много, ибо процедура совершенно новая. Задача власти не только организовать, но и провести большую информационную работу. Чтобы как можно больше людей пришло на участки и выразило свое мнение. А что думают об обновлении представители интересов народа: пойдут ли и как будут голосовать.

К чему приводят все эти революции

Александр Лазарев, депутат Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), Заслуженный врач РФ:

"Конституция – это документ, который должен регулировать нынешнюю работу и жизнь людей. И когда ему почти 30 лет, он же отстает. Получается, что мы живем по закону государства, которое уже давно изменилось. И кто-то еще говорит, что не надо голосовать. Надо, еще как надо!

Понятно, что есть законы, где это все уже прописано. Но власть сменилась – сменились законы. А Конституцию не поменяешь. Она и только она обеспечивает стабильность государства.

Вот придет завтра слабый президент, Конституция не даст ему все разрушить. А даже если сильный и архиумный – так ему все равно несколько лет потребуется, чтобы полностью влиться. Людям-то не это важно, людям важно, как они живут здесь, на местах. Я прожил 70 лет и прекрасно пониманию, к чему приводят все эти революции. Ленин, может, и с хорошими помыслами пришел, так сколько жизней унесла гражданская война. А Сталин?

Я нашего президента глубоко уважаю. И дело тут не в обновлении, которое кто-то там критикует. Дело в том, что мы живем стабильно, пусть и есть проблемы. Вы не знаете, что такое лихолетие. Это тот выбор, который мы должны сделать".

Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края:

"Я обязательно пойду голосовать и внуков захвачу. Пусть лично увидят этот исторический процесс. И да, я буду голосовать "За". Я знаю историю, и вижу, какие сейчас "разные" мнения есть по этому поводу. И прекрасно понимаю, что будет, если сломать эту систему. Вплоть до революции. Уничтожили строй в 90-е, так до сих пор не можем достичь советского уровня производства. И не дай вам Бог еще раз пережить подобные перемены.

Не так быстро, как хотелось бы, но жизнь становится лучше. Пожалуй, сейчас самые благоприятные времена с 1917 года. И надо поддерживать имеющийся конституционный строй.

Поправки позволять закрепить права простого человека на лучшую жизнь. Это я не ради красного словца говорю. Возьмите, например, гарантию МРОТ не менее прожиточного минимума. Это ведь еще с 2001 года прописано в Трудовом Кодексе. Но вплоть до 2019 года норма просто не исполнялась. Когда она появится в Конституции, принять противоречащий ей закон будет просто невозможно».

Татьяна Ильюченко, депутат АКЗС:

"Я жила в 90-е годы и помню ту Россию, как тогда было тяжело, в каком состоянии были больницы, да и вообще вся жизнь. Проблем много и сейчас, но мы движемся в правильном направлении. Очень не хотелось бы, чтобы страну опять кто-то разорвал. И я, как патриот, обязательно пойду на голосование. Поправки разумные и они действительно нужны для укрепления страны. Противники пеняют на обнуление сроков Владимира Путина. Но у сильной страны должен быть сильный президент".

Неужели кто-то не согласен?

Марина Понкрашева, депутат Барнальской гордумы (БГД), член регионального штаба ОНФ:

"Мнений по поправкам очень много. Но неужели кто-то не согласен, что давно назрела необходимость ряда изменений? Тем более, что часть из них связана с защитой нашего государства, его ценностей и идеалов.

Например, дополнения к статье 67 о защите исторической правды и признании исторически сложившегося государственного единства. Мне кажется, что сложно поспорить с необходимостью закрепления этих постулатов. Ведь уже есть попытки переписать историю, очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, уничтожить памятники. Мы часто эмоционируем по этому поводу, и вот сегодня есть возможность обозначить эту тему в основном законе.

Эта же статья определит и важнейший приоритет государственной политики: забота государства о детях, оставшихся без попечения родителей, приоритет семейного воспитания.

Но особенно важной мне кажется поправка о всестороннем духовном, нравственном, интеллектуальном и физическом развития детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

Разумеется, я пойду на голосование. Сейчас совсем не время оставаться в стороне".

Юрий Еремеев, секретарь Барнаульского отделения "Единой России":

"Разумеется, я иду на голосование. Помимо большого блока расширения полномочий института представительной власти, мы впервые видим и включение местного самоуправления в единую систему публичной власти.

Решение своевременное и дающее дополнительные возможности. Если сегодня местное самоуправление несколько дистанцировано от сферы здравоохранения, то поправки предусматривают обеспечение доступности медицинской помощи.

Кроме того, местному самоуправлению могут быть переданы отдельные госполномочия при важном условии: будут передаваться и необходимые для их исполнения ресурсы. Мы ожидаем, что система взаимодействия муниципалитетов и госвласти станет еще эффективнее для решения вопросов, поступающих от жителей".

Вячеслав Перерядов, депутат БГД:

"Возможность президента баллотироваться и дальше - это гарантия сохранения стабильности внутри страны и на мировой арене. Залог уверенной работы действующего главы государства до 2024 года и посыл власти, чтобы она концентрировалась на выполнении указов президента, а не занималась внутренними политическими баталиями, связанные с выбором приемника. Весь мир желает влиять на политическую расстановку в высших эшелонах власти нашей страны. И мы должны сохранить свои позиции. Конечно, я иду на голосование и поддержку все поправки".

Не со всеми поправками согласен

Юрий Абдуллаев, председатель алтайского профсоюза работников образования и науки:

"Я пойду на голосование, потому что согласен, что изменения нужны. Для меня самая главная поправка – приоритет российского права над международным. Как показывает практика последних лет, общемировое право используется некоторыми государствами, как им удобно. Еще одно важное изменение – закрепление уважения к труду. На этом настаивали профсоюзы, потому что в последние годы позиции человека трудящегося была подрастеряны. Важно, что наконец будет закреплено усиление парламентской власти.

Не со всеми поправками я согласен. Они все важные, но не все стоит отражать в Основном законе. Но в целом обновление Конституции – давно назревшая необходимость".

Оксана Молодых, депутат БГД:

"Я обязательно пойду на голосование и выражу поддержку всем справедливым нормам. Некоторые поправки действительно укрепят соцгарантии.

Например, предложение, на котором настаивала "Справедливая Россия" - гарантия о ежегодной индексации пенсий. Очень импонирует и обязательство государства по охране культуры, сохранению уникального природного многообразия страны и другие.

Есть, конечно, пункты и ради "красного словца". Например, ст. 75.1 о создании условий для экономического роста и обеспечении социальной солидарности. Вряд ли это убережет от налоговой нагрузки или иных непопулярных решений. С одной стороны, такие конструкции понятны и, полагаю, работают на повышение явки. Но в то же время, они должны быть в основном законе, как закрепление основы основ, некий идеал, к которому нужно стремиться. Что же касается и уже прописанных в законах МРОТ (который не может быть ниже прожиточного минимума) и обязательствах детей по содержанию своих престарелых родителей, то включение этих гарантий в "тело" основного закона позволяет обеспечить повышенную правовую защиту от различного рода посягательств.

Поправка о местном самоуправлении дает надежду на усиление финансового внимания со стороны вышестоящей власти.

А вот эффект от новых политических институтов ("публичная власть", "федеральные территории") оценить невозможно, так как нет развивающих их норм и не запущены механизмы функционирования. Так что еще посмотрим".

Назло бабушке отморожу уши

Вероника Лапина, депутат АКЗС:

"У КПРФ есть четкая позиция по голосованию 1 июля: прийти на избирательный участок и проголосовать против. И я придерживаюсь этой позиции с самого начала. Хотя в партии по этому поводу тоже были дискуссии: кто-то вообще призывал к бойкоту. Но саботаж — это как детская позиция "назло бабушке обморожу уши".

Кто из такой формы протеста должен сделать выводы, кому она что продемонстрирует? Мировая общественность будет по веб-камерам наблюдать за российскими УИК и думать: "вот какие молодцы, дома отсиживаются"? Или Путин расстроится, что те, кто против главной поправки, обнуляющей его сроки, не пришли на участки? Серьёзно?

Мне кажется, бойкот — это подарок власти. Электорат вообще нельзя приучать к игнорированию выборов: чем ниже явка, тем лучше тем, кто всё это задумал. Не пришли вы, придут те, кому надо. А вот чем выше явка, тем сложнее фальсифицировать итоги".

Не договорили, не дообсудили

Геннадий Шейда, политолог:

"Конституция – важнейший документ, скрепляющий общественный договор власти и общества. Но складывается ощущение, что не договорили, не дообсудили, торопимся куда-то в условиях пандемии и экономического кризиса.

В момент ее принятия в 1993 году, на переломе эпох, работая в администрации края, я принял участие в ее обсуждении. Тогда были острые дискуссии, открытая политическая конкуренция. Помню, второй этаж на Ленина, 59, где работала администрация края, ратовал за принятие Конституции новой России, третий этаж, на котором располагался краевой Совета народных депутатов, в большинстве своем был против.

В итоге, появился документ, в котором левые сохранили принцип социального государства, правые - рыночные реформы, сменяемость и подконтрольность и разграничение власти, а регионы - федерализм. Конституция 1993 года сыграла свою роль: сохранила Российскую Федерацию, сформировала огромный слой самостоятельных, свободных и деятельных граждан, заложила основы будущей сильной России. Это моя Конституция.

Именно поэтому, некоторые новые поправки для меня неприемлемы. Например, "обнуление" сроков действующего президента. В нынешней ситуации было бы верным отменить голосование, перенести обсуждение поправок и призвать общество и бизнес к широкому диалогу по вопросам преодоления экономического кризиса и жизни в условиях эпидемии.

Я пойду на голосование, но буду против".

Константин Емешин, общественник:

"Я обязательно пойду, но буду голосовать против поправок. Сначала эксперты оценивали поправки как укрепление авторитарного режима. Но когда возникло предложение от "обнулении" стало очевидно: это не правовая, а политическая акция.

Чтобы все это хорошо смотрелось, добавили социальные темы. Хотя на самом деле, социалка там чисто популистская и ничего не гарантирующая, ибо все уже давно гарантировано российскими законами. Чистая политтехнология. Это особенно смешно видеть, когда совсем недавно повысили пенсионный возраст".