Третий месяц в масках: как прошла последняя перед летними каникулами сессия АКЗС. Фоторепортаж

Новости 26.06.2020 17:40 377

Июньская сессия Алтайского краевого Заксобрания стала уже третьей полуудаленной. В зал заседаний пустили только докладчиков по вопросам повестки, членов секретариата, сотрудников аппарата, глав фракций и комитетов. Остальные работали на других площадках и на связь выходили через видео-конференции. Как и на предыдущих заседаниях, все депутаты (ну или почти все) были в масках, с обработанными антисептиком руками и измеренной температурой.

Им предстояло обсудить несколько важных вопросов: правила озеленения, исполнение прошлогоднего бюджета, поправки в Кодекс о выборах, ужесточение правил сбора пожертвований. Но сначала - приветствия.

Сессия получилось жаркой во всех смыслах. Депутаты поспорили о компенсационных насаждениях, о незавершенном строительстве объектов за бюджетный счет, о том, почему самовыдвиженцем станет еще сложнее участвовать в выборах.

Ну и немного о масочном режиме.