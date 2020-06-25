Ректор АлтГТУ приглашает абитуриентов на онлайн-встречу

Новости 26.06.2020 18:20 325

29 июня в 14:00 на официальном YOUTUBE-канале Политеха пройдет онлайн-встреча ректора Алтайского государственного технического университета Андрея Михайловича Маркова с поступающими в этом году в АлтГТУ. К прямому эфиру присоединятся ответственный секретарь приемной комиссии Павел Олегович Черданцев и начальник военного учебного центра технического университета Виктор Михайлович Рубан.

В режиме видео-конференц-связи можно будет задать вопросы, касающиеся условий поступления в университет, возможностях подачи документов онлайн, особых правах на зачисления льготников, бюджетных местах, стипендиальных программах, зарубежных стажировках, проживании в общежитиях, поступлении в военный учебный центр, внеучебной деятельности.

Напомним, 15 июня в АлтГТУ стартовала приемная кампания. В этом году приём документов осуществляется дистанционно, сервис приемной комиссии университета доступен с главной страницы официального сайта вуза. Документы можно подавать в любой день и время.

Секретари приемной комиссии обрабатывают поступившие заявления, консультируют по электронной почте или по телефону (8(3852) 29-07-29), отвечают на вопросы в социальных сетях.

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