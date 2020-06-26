Алтайским водителям не придётся проходить тесты на алкоголь и наркотики

Новости 26.06.2020 16:10 1402

Минздрав России отложил введение обязательного тестирования на алкоголь и наркотики при медицинском освидетельствовании водителей до 1 января 2021 года. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на официальном портале.

Ранее такое тестирование предполагалось ввести с 1 июля 2020 года, а до этого – с ноября 2019 года. Однако, данная инициатива была подвергнута критике президентом РФ Владимиром Путиным после того, как в нарко- и психдиспансерах начали формироваться огромные очереди из водителей, ожидавших анонсированного многократного удорожания справок.

В то же время, федеральный Минздрав направил в регионы письмо с методическими рекомендациями по профилактике употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ в период пандемии.

«Болезнь может особенно сильно поражать некоторые группы населения, которые имеют расстройства, связанные с употреблением алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ). Поскольку легкие подвержены наибольшему поражению, коронавирус может быть особенно серьезной угрозой для больных наркоманией. Люди с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов или метамфетамина, также могут быть уязвимы из-за воздействия этих препаратов на здоровье сердца, сосудов, дыхательных путей и легких», – сообщает пресс-служба ведомства.

Что касается автолюбителей, то некоторые нововведения 1 июля всё же появятся. В частности, будут ужесточены правила ввоза в Россию праворульных автомобилей.