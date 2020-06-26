Темпы не снижаются: в Алтайском крае выявлено 76 новых случаев коронавируса за сутки

Новости 26.06.2020 14:10 1427

76 новых случаев коронавируса зарегистрированы в минувшие сутки. Кроме Барнаула (27 случаев), серьезные всплески зафиксированы также в Михайловском районе – 14 человек и Бийске -11 человек. в остальных территориях выявлено меньше: в Рубцовске -6, Смоленском районе-4, Целинном районе-3, Зональном районе-2, Курьинском, Бийском, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Волчихинский, Бурлинский Благовещенском, Тогульском районах – по одному.

Таким образом, на 26 июня в регионе зафиксировано 3676 случаев коронавируса, из них 374 ребенка. Внебольничная пневмония протекала у 431 больных в 1061 случаях заболевшие перенесли ОРВИ, в 2184 случаях отмечено бессимптомное течение. В настоящий момент в госпиталях края 78 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 24 человека.

Новых смертей не было зарегистрировано. За весь период скончались 63 человека, в том числе 30 случаев от COVID-19, в 30 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

На 26 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 918 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31421 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 182857 человек.