Снесет всю крышечку. Оппозиция АКЗС раскритиковала изменения кодекса о выборах в Алтайском крае

Аналитика 26.06.2020 14:05 1130

Июньская сессия краевого парламента запомнится многим депутатам небольшим скандальчиком. При рассмотрении поправок в Кодекс о выборах народные избранники долго полемизировали. Оппозиция уверяла, что все изменения только ужесточают систему. Но обычно в такой ситуации им не удается "продавить" свое решение.

Однако в этот раз поправки в закон не прошли. Несмотря на большинство единороссов, "за" проголосовали только 34 депутата из 59 присутствовавших. Против выступили 14 народных избранников, 9 - воздержались и 1 не голосовал.

Ликование оппозиции было недолгим, после перерыва все переиграли: два единоросса заявили, что ошиблись и проголосовали неверно. Переголосование, разумеется, было уже в пользу поправок. Глава КПРФ Мария Прусакова обвинила руководство АКЗС в "наглой смене порядка у всех на глазах". И все-таки во второй раз количество "за" перевесило: 37 голосов в поддержку из 59-ти.

Но вся абсурдность ситуации в том, что это федеральные нормы закона и они в любом случае будут действовать по всей стране. И, разумеется, в Алтайском крае. Так что же это за поправки такие? Как статья за убийство связана с выборами и что припомнили Навальному?

Убийство = несанкционированный митинг

Итак, одна из поправок - это расширение перечня статей УК, которые не дают человеку участвовать в выборах, если на день голосования у него имеется неснятая и непогашенная судимость. В число новых (где-то целые статьи, где-то некоторые пункты) вошло убийство матерью новорожденного ребенка, склонение к совершению самоубийства, похищение человека, побег из тюрьмы, содержание притона, похищение человека, надругательство над телами умерших и... неоднократное нарушение в организации или проведении собрания или митинга.

Оппозиция раскритиковала как раз последнюю статью.

"В одну корзину мы кладем статьи по убийству и неоднократное нарушение проведения собраний. То есть я, как руководитель оппозиционной партии, как организатор мероприятий, даже не всегда протестных, раздав листовки не там где надо, становлюсь на одну ступень с человеком, который убил людей? Вместо того, чтобы понижать социальный градус общества, власть закручивает гайки. Но если пар не будет выходить через свисток, снесет всю крышечку", - эмоционально заявила коммунистка Прусакова.

Вице-спикер АКЗС Сергей Серов по-отечески обратился к ней со словам:

"Думаю, Мария Николаевна, вас никто не осудит, если вы не там листовки раздали или место не точно определили. Как Навальный у нас проводил, что он раздавал, и зеленкой людей мазали и то не имеет никаких ...(правовых последствий - прим.ред.)".

На что Прусакова ответила, что у нее-то как раз есть "административка" за изготовление видео со словами "Каждый голос за Грудинина - голос за отставку Карлина".

Самовыдвиженцам станет сложнее собрать подписи

Есть еще одна новелла, которую оппозиция не поддерживает. Если раньше комиссия могла отказать в регистрации кандидату или партии при 10% брака в подписных листах, то теперь всего при 5%. Ужесточение касается только самовыдвиженцев и непарламентских партий, ибо парламентские освобождены от сбора подписей.

Кроме того, теперь человек в подписном листе должен проставить своей рукой не только подпись и дату, но и лично вписать ФИО.

"Это позволит более четко идентифицировать избирателей. Зачастую (в найденных ошибках - прим. ред.) подписи и даты где-то проставлялись одной рукой. Надо ориентировать самовыдвиженцев, чтобы сборщики подписей не допускали таких нарушений", - пояснил глава правового комитета, единоросс Андрей Осипов.

А вот норму, которая бы упростила процесс, - дистанционный сбор подписей и голосование (через "Госуслуги") - в регионе вводить не будут, хотя федеральный закон разрешал.

"На выборах в АКЗС в 2016 году ни один самовыдвиженец не прошел регистрацию. Эта норма избыточна уже сейчас, а мы ее еще больше ужесточаем, уничтожая важную часть политического ландшафта, как клан, и ущемляем права людей на участие в выборах", - сказал депутат-спрведливоросс Владислав Вакаев.

Глава Избиркома Ирина Акимова подтвердила, что с каждом годом самовыдвиженцев становится все меньше. Но она видит в этом комплекс причин, не только правовых.

"Досрочка"

В законе пропишут возможность досрочного голосования на выборах в АКЗС и губернатора, в органы местного самоуправления и на региональном/местном референдуме. Но не ранее, чем за 10 дней. Это вводится в целях (формулировка из пояснительной записке к законопроекту):

"создания условий для защиты здоровья избирателей, участников референдума при участии в голосовании, создания максимального удобства для реализации гражданами РФ избирательных прав, права на участие в референдуме".

"Благими намерениями выложена дорога в ад", - так охарактеризовал все эти изменения глава фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов.

"Как "досрочка" проводится, мы все видели в 2017 году в Барнаульской гордуме. На некоторых участках до половины избирателей проголосовало досрочно. Все прекрасно понимают, что в большей степени это был административный привод и только окрик главы ЦИК Памфиловой заставил прекратить всю эту вакханалию", - заявил он.

О том же сказала и Мария Прусакова:

"Сегодня происходит жесткое издевательство над людьми. Власть, оправдываясь необходимостью безопасности, садит нас дома, принимает законы, которые серьезным образом ограничивают наши права. То, что сегодня делают власти....Вы депутаты, если голосуете за, то сами подрываете конституционные основы государства".

Но как бы не спорили депутаты, и сколько бы из них не перепутали кнопки "за" и "против" в пользу оппозиции, эти нормы в крае все равно бы действовали.

"Федеральный закон имеет прямое действие. И нам необходимо его принимать", - пояснил депутат-единоросс Денис Голобородько.

Также в законе изменили правила нарезки округов в части периодичности, вводится новое понятие - муниципальный округ. На участках на вокзалах и аэропортах можно будет использовать механизм "Мобильный избиратель".