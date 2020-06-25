Губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил определиться, какой город первым получит звание «Город трудовой доблести»

Новости 26.06.2020 15:55 632

Обращение к жителям Виктор Томенко разместил в своем Инстаграм. Он напомнил, что в Алтайском крае на это звание претендуют четыре города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск.

«Трудовой подвиг наших земляков сложно оценить. В Барнауле на станкостроительном заводе был изготовлен каждый второй патрон, каждый пятый двигатель для танка Т-34 сделан на заводе «Трансмаш». Более 6 млн флаконов лекарств для фронта изготовили фармацевты Бийска. В Рубцовске выпускали столь необходимые тракторы, боеприпасы, саперные лопатки. В Новоалтайске производили авиабомбы и снаряды. За этими цифрами и фактами - героический труд и судьбы наших земляков, - заявил он.

Он призвал жителей региона отдать свой голос за родной город. Как известно, это можно сделать на участках, где проводится голосование по вопросам изменения Конституции. Кроме того, по информации регионального отделения партии «Единая Россия», на улицах городов работают волонтеры проекта, вручая каждому желающему буклеты со справочной информацией и бланки для участия в голосовании, которые можно заполнить дома, а на своем участке отдать анкету со своим голосом волонтеру.