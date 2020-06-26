Вирусная медийность: О ком из депутатов чаще писали СМИ в период самоизоляции?

Рейтинги 26.06.2020 15:20 1513

Весной большинство упоминаний депутатов Алтайского Заксобрания, так или иначе, были связаны с коронавирусом. Во-первых, им пришлось перестраиваться на новый формат работы в связи с угрозой заражения новым вирусом. Во-вторых, многие занялись благотворительностью и оказывали помощь врачам, социальным службам и обычным жителям края. Также многие депутаты давали комментарии по разным темам, связанным с пандемией.

Больше всего «коронавирусных» упоминаний у спикера АКЗС Александра Романенко. Он много говорил о ситуации в Змеиногорском районе, который закрывали на карантин, пробовал себя в роли волонтера и комментировал меры поддержки, которые предприняло государство. Публикация явно прибавилось сегодня после заявления о переходе руководителя алтайского парламента в режим самоизоляции.

На втором месте Мария Прусакова, которая в марте летела в самолете с женщиной, которая «привезла» коронавирус в край.

Третьим стал руководитель краевого ПФР, депутат Борис Трофимов. Он подробно разъяснял в СМИ, как получить пособия, назначенные президентов в связи с пандемией. Поскольку вопросов по этому поводу было очень много вопросов, и комментарии Трофимова встречаются очень часто.

Также в пятерке лидеров Вероника Лапина. Она разместила в соцсетях кадры одного из рубцовских магазинов, где в самый разгар самоизоляции объявили распродажу нижнего белья. Люди устроили в отделе настоящую давку, напрочь позабыв о социальном дистанцировании. Новость разлетелась во всех краевых СМИ и стала поводом для проверки.

Замыкает пятерку Сергей Писарев, который всеми силами привлекал внимание к зоопарку, который долгое время стоял закрытым.

Представляем вам десятку лидеров по упоминанию в СМИ в связи с коронавирусом:

Рейтинг составлен на основе количества упоминаний в краевых СМИ за март-май 2020 года. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет сделан с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google.