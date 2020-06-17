Бийские власти закупают квартиры для расселения аварийного фонда

25 июня на сайте госзакупок появился тендер на поставку 14 квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда.
Сразу обращает на себя внимание стоимость тендера – 9,9 млн рублей за 14 квартир, при этом, участникам торгов предлагается её понижать. Однако, как следует из технического задания, площадь 11 из 14 квартир должна составлять 14-15 кв. м. Только три жилых помещения должны иметь площадь более 30 кв. м.
В апреле администрацией Бийска уже размещался подобный тендер, стоимостью 10,4 млн рублей. Только квартир в нём предусматривалось 15. Однако определение поставщика было отменено. Возможно, сложность заключается в том, что площадь 14-15 кв. м более характерна для «гостинок», в то время как в техзадании указано, что каждая квартира должна быть оборудована собственным санузлом.
В конце марта мэрией Бийска было разыграно сразу три тендера на покупку квартир для переселенцев, общей стоимостью свыше 115 млн рублей. Все они выиграны ООО «Материалстройсервис», ставшим единственным участником торгов.
Дом пребывает в аварийном состоянии больше пяти лет, его конструкция – аварийная на 70%