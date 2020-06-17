Бийские власти закупают квартиры для расселения аварийного фонда

Новости 26.06.2020 12:55 271

25 июня на сайте госзакупок появился тендер на поставку 14 квартир для граждан, переселяемых из аварийного жилого фонда.

Сразу обращает на себя внимание стоимость тендера – 9,9 млн рублей за 14 квартир, при этом, участникам торгов предлагается её понижать. Однако, как следует из технического задания, площадь 11 из 14 квартир должна составлять 14-15 кв. м. Только три жилых помещения должны иметь площадь более 30 кв. м.

В апреле администрацией Бийска уже размещался подобный тендер, стоимостью 10,4 млн рублей. Только квартир в нём предусматривалось 15. Однако определение поставщика было отменено. Возможно, сложность заключается в том, что площадь 14-15 кв. м более характерна для «гостинок», в то время как в техзадании указано, что каждая квартира должна быть оборудована собственным санузлом.

В конце марта мэрией Бийска было разыграно сразу три тендера на покупку квартир для переселенцев, общей стоимостью свыше 115 млн рублей. Все они выиграны ООО «Материалстройсервис», ставшим единственным участником торгов.