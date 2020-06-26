Спасайте рыбок и мороженое. Барнаульский депутат Меркулов рассказал, как выживает бизнес в пандемии

Мнения 26.06.2020 11:30 1336

Большинство предприятий и компаний Алтайского края или вовсе не уходили на самоизоляцию или уже вышли из нее. Под запретом только фитнес-индустрия, общепит, сфера развлечений и некоторые услуги. Выживут сильнейшие, принято говорить в такой ситуации. Но даже сильнейшие уже едва сводят концы с концами. Миллионы кредитов, аренды и коммуналки, потерянные сотрудники и клиенты. В таком положении сейчас сеть спортивных залов "Рельеф", рассказал "Политсибру" руководитель компании, депутат Барнаульской гордумы Алексей Меркулов.

Алексей, как живется в вынужденном простое почти три месяца?

Даже уже больше трех месяцев. У нас все началось еще зимой, когда пошли слухи про эпидемию, Москва закрылась, люди стали опасаться посещать общественные места, и уже в феврале количество клиентов сократилось на 40%. А для нас март-апрель - самые пиковые месяцы, все готовятся к лету - посещаемость самая лучшая в году. И мы запасаемся "жирком", чтобы пережить летний сезон. В этом году все пропустили.

То есть подушки безопасности у вас не было?

Не такие уж у нас и прибыли, чтобы что-то откладывать на черный день. Да и кто бы предполагал, что такое возможно. Происходит что-то в одном клубе, так можно ужаться и перекрыть за счет других. Но чтобы все разом… Так что у нас тоже нет тумбочки с деньгами. Были небольшие запасы, но все ушло на первостепенные долги.

Сколько сотрудников у вас в штате?

Больше ста, но большинство наших сотрудников работают по договорам гражданско-правового характера, на обороте. Некоторые арендуют клуб, чтобы вести свои тренировки. То же с клинингом: провели уборку в зале - получили оплату.

Получается, люди с конца марта сидят без денег. Сколько сотрудников уже ушло?

Цыплят будем считать по осени. Все кто в штате - остались. А по остальным пока не скажу, свободные люди: захотели - ушли, даже никакого заявления писать не надо. Знаю нескольких, кто вообще перешел в другую сферу, где была работа. Конечно, людям надо как-то жить, семьи кормить. Надеюсь, что все вернутся. На самом деле, сейчас есть проблемы и посерьезнее, при которых вообще сложно говорить об открытии.

А что? Кредиты? У вас их много?

Конечно, а как без них. Мы развиваемся, открываем новые клубы. Постоянно обновляем оборудование. Незадолго до этого кризиса купили шесть беговых дорожек. Вроде и не заметное прибавление на 19 клубов, а платеж в месяц почти на 100 тысяч.

В целом по кредитам в месяц мы должны платить около 1,5 млн рублей.

Удалось воспользоваться мерами господдержки, которых сейчас якобы так много для бизнеса?

Про госпрограммы нам много говорят. Но доступны они далеко не всем. Например, каникулы возможны, если кредит на ИП. Однако ИП в большинстве случаев берут как физлица. Но для физлиц реструктуризация долга только до 250 тысяч рублей. Таких мизерных сумм в бизнесе почти нет. Так что мы просто не вписываемся в эти узкие условия.

Из месячных платежей в 1,5 млн удалось реструктурировать только 380 тысяч рублей. 1,1 млн каждый месяц вынь да положь, заплатить все равно надо.

Многие в такой же ситуации - те же ипотечники. Там можно что-то сделать, если тело кредита не более 1,5 млн рублей. В Барнауле за эти деньги даже с учетом первоначального взноса квартир немного. У меня ипотека больше. Есть другая программа, но она не распространяется на ИП. Я купил квартиру как физлицо, но из-за того, что я предприниматель, мне уже не дадут никаких послаблений.

Да и с послаблениями все долги потом все равно придется отдать.

Разумеется. Более того, за эти реструктуризированные месяцы придется заплатить и проценты. В итоге банки в эти три месяца, что мы терпим убытки, заработают еще больше. А государство им еще и утраченную выгоду компенсирует.

А что по аренде?

Да то же самое. В собственности у нас только один клуб, но и тот заложен в банке.

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Некоторые арендодатели пошли нам навстречу благодаря отсрочке по налогу на имущество и не брали с нас деньги за это время. А в июле-сентябре нам нужно будет платить за аренду всего 50%. Обыватели подумали: вот как бизнесменам хорошо, им долги простили. Ничего не простили. В последующие два года нужно будет все отдать: и нам за аренду, и арендодателям - налоги.

Хотя часть собственников в эти месяцы обнулили наши долги. Вот, например, Ракшин объявил, что прощает аренду. И он действительно это сделал.

Но многие собственники помещений вообще ничего не ответили на наши просьбы об отсрочке.

И сколько долгов вы накопили за эти три месяца?

Откроемся - вот тогда станет понятен реальный масштаб проблемы. Но пока предварительно посчитали: за каждый месяц пандемии за аренду нужно будет заплатить 3,7 млн рублей, то есть почти 11,5 млн за апрель-июнь. Плюс коммуналка, ее на все клубы в общем набежало почти 1,2 млн за три месяца. У нас там есть холодильники, аквариумы, платежи не по счетчикам, коммунальные поломки. Вот на днях в одном из филиалов во время опрессовки произошел потоп. Пришлось вызывать ремонтников и уборщиков.

Еще 4 млн рублей - это кредиты. Есть еще расходы по мелочам и в убыток можно уже записать июль-август (пока люди будут дохаживать старые абонементы, новых денег будет значительно меньше). В общей сложности около 20 млн рублей, которые в ближайшие два года мы будем должны отдать. По миллиону в месяц за пандемию. Не будет у нас такой прибыли, чтобы оплачивать все текущие счета, кредиты, еще и этот долг.

А погасить долги сразу - никакого имущества не хватит. Помещения и моя машина в залоге, квартира в ипотеке. Продать-то нечего.

Во время интервью Алексею Меркулову позвонили из Барнаульской горэлекросети и предупредили об отключении электричества в одном из клубов за долг в 54 тысячи рублей за три месяца. "Спасайте рыбок и мороженое", - сказал он по телефону кому-то из своих, предупреждая об отключении.

Что будете делать с этим отключением?

Пока заплатить нечем. Они еще и неустойку выставили за то, что мы мало электричества потребили в закрытые месяцы. Хотя есть судебная практика о неотключении малого бизнеса в такой ситуации. Без света клуб не откроется, а если он не работает, так и прибыли не будет.

Вот так каждый день звонят то приставы, то коллекторы, то поставщики ресурсов. Я не жалуюсь, в такой ситуации оказались очень многие бизнесмены. Хотя фитнес и развлечения, пожалуй, пострадали больше всех.

Сколько еще сможете продержаться, когда наступит конец? Идет ли уже речь о закрытии клубов или банкротстве?

Мы на грани фола. Два клуба закроются с вероятностью 90%, еще два под вопросом. В одном за долги забрали оборудование.

Конец наступил месяц назад, когда я у мамы брал денег на продукты. Машина арестована, теперь хожу пешком. Цепочка золотая в ломбарде лежит. Сначала снимал с кредитки, чтобы рассчитаться с платежами. Сейчас снимать нечего. Осталось кроссовки продать.

Конечно, я сейчас для всех, кому должен, враг народа. Я бы и рад отдать, да нечего. Меня самого уже из квартиры грозят выселить. И это произойдет, если в ближайшие две-три недели мы не откроемся.

Но на банкротство я пойти не могу, хотя это рабочая схема списания долгов. Все имущество заберут, бизнесом заниматься запретят. Как потом жить и работать? Как отдавать личные долги, с которыми я людей просто не могу "кинуть". Мы - спортсмены - привыкли бороться. И нам надо-то всего лишь, чтобы дали работать.

Очень многие организации, в том числе и фитнес, уже работают подпольно. А вы?

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Нет. Когда разрешили тренироваться на улице, мы дали тренерам гантели и другое оборудование, которое можно использовать в таких условиях. И они работают. Но клубы закрыты. Меня в офис-то не пускали, арендодатель закрыл все помещения. И я очень долго не мог даже документы забрать.

Если я нарушу запрет на работу, меня, как депутата, сразу съедят. У нас, помните, в самом начале была история. Кто-то пожаловался, что клуб якобы работает. Ни фото, ни других доказательств не было. При том, что полицию никто не вызвал, факт не зафиксирован. Но сколько было шуму.

Зато есть два клуба не нашей сети, который давно работают подпольно. И многие наши клиенты перешли туда. То есть мы честные, а долгов - миллионы и клиентов теряем.

То есть статус депутат никак не помогает? Есть, куда постучаться, что-то попросить?

Это даже усложняет жизнь. Спрос больше. И чуть что, я буду во всем виноват: посмотрите, что творит депутат. Не будь у меня этого статуса, может, тоже работал бы уже. Мы везде обращались, письма губернатору писали. Все говорят: крепись Алексей. Пока Москва не разрешит, никто не откроется.

Все в такой ситуации. И ко мне приходят избиратели, спрашивают: что делать. А у меня нет ответа.

Вырастут ли ваши цены после открытия?

У нас очень демократичные цены. Мы и открывались именно для того, чтобы сделать фитнес доступным. У нас недорогие абонементы, бесплатные услуги тренеров. "Рельеф" - самая крупная сети в регионе по охвату уникальных посетителей. В прошлом году в наши залы пришло 200 тысяч человек. Кто-то всего пару раз, кто-то ходит постоянно. А общая база данных - около 600 тысяч человек. То есть каждый четвертый житель края хотя бы раз был в "Рельефе".

И менять генеральную линию мы не намерены. Если и подорожает, то незначительно, на 5-10%.

Наверное, после этой ситуации в государство уже нет веры?

Непонимание ситуации зашкаливает. Люди три месяца не занимались, у них что, иммунитет хороший будет? Группа риска по здоровью от этого только растет. Зато "Леруа Мерлен" битком, из дачных автобусов люди вываливаются, настолько они переполнены, водители общественного транспорта давно без масок. Пивнушки работают, зато спорт вне закона. Где логика?

Всякое в жизни бывало. Нас не победили конкуренты, нас не сломили кризисы, но нас раздавят собственные законы.