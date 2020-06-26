Председатель участковой избирательной комиссии рассказала о нюансах работы участков для голосования

Новости 26.06.2020 13:20 1475

Председатель участковой избирательной комиссии №126 Юлия Байер рассказала, как обеспечивается безопасность людей в связи с эпидемиологической обстановкой на примере участка для голосования №126, расположенного в барнаульской школе №133.

«Наш избирательный участок готов для голосования, так же, как и все остальные избирательные участки. На нашем в этом году много новшеств, все они, в основном, связаны с той ситуацией, в которой находится вся наша страна. Поэтому на участке приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности избирателей, членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей, полицейских, представителей СМИ и всех, кто будет там присутствовать в дни голосования», – подчеркнула Юлия Байер

Что ждёт избирателя на входе

Жителю краевой столицы, пожелавшему выразить свою гражданскую позицию, при входе предлагают продезинфицировать руки антисептическим раствором, а также выдают средства индивидуальной защиты – резиновые перчатки и маску. Они предоставляются бесплатно. По словам Юлии Байер, избирательный участок оборудован масками и одноразовыми перчатками в достаточном количестве. К участку относится более двух тысяч избирателей, а масок и перчаток запасено, примерно, на четыре тысячи человек.

Входящему в помещение измеряют температуру бесконтактным термометром. Если у человека выявляется температура 37 градусов и выше, то его проведут в изолятор, где с ним будет работать уже медицинский сотрудник. При этом, поскольку пришедший на участок избиратель имеет право отдать свой голос, член участковой избирательной комиссии наденет на себя все средства защиты, возьмёт переносную урну и пойдёт с ней к избирателю в медицинский пункт. Там избиратель проголосует, а член избиркома вернётся обратно.Если повышенная температура отсутствует, то гражданину предлагают ознакомиться с информационными бюллетенями, после чего подойти к члену избирательной комиссии.

Особенности работы участковой избирательной комиссии

В школе №133 размещены два избирательных участка, которые располагаются в двух рекреациях. Кроме того, в третьей рекреации размещена площадка для голосования за присвоение одному из четырёх городов Алтайского края почётного звания «Город трудовой доблести». Там – совершенно другие бюллетени, проголосовать может любой горожанин с 14 лет. За поправки в Конституцию можно голосовать лишь с 18-летнего возраста при наличии паспорта.

«Обычно у нас пять столов и книг для голосования, но в этом году их – три. Это сделано для того, чтобы обеспечить нам необходимое расстояние между столами и, соответственно, членами участковой избирательной комиссии. Эта дистанция не должна быть менее полутора метров, а размеры рекреации не позволяют разместить при таких условиях более трёх столов. Кроме того, каждый член избирательной комиссии и каждый избиратель должны соблюдать на участке дистанцию не менее полутора метров», – пояснила Юлия Байер.

При этом, количество членов участковой избирательной комиссии не сократилось – у них просто появились новые обязанности. Кто-то встречает избирателей в начале участка, где предлагает им надеть на себя средства защиты и измерить температуру. Кто-то сопровождает избирателей по всему участку, соблюдая дистанцию, напоминая, что у нас вход – в одном месте, а выход – в другом.

На пол на избирательном участке нанесена разметка, при помощи которой обозначаются границы для соблюдения социальной дистанции между гражданами, пришедшими отдать свой голос.

Как голосовать

Член избирательной комиссии проверяет документы гражданина, избегая тактильного контакта. После этого ему выдаётся бюллетень и одноразовая ручка. Затем пришедший может проследовать в безопасную кабинку для голосования и там сделать свой выбор. После того, как гражданин проголосовал, он может выбросить маску и перчатки и покинуть участок.Для того, чтобы избежать очередей и минимизировать риск заражения COVID-19, процедура голосования по поправкам в Конституцию РФ будет длиться на протяжении недели. Отдать свой голос можно будет в период с 25 июня по 1 июля 2020 года включительно.

Стоит напомнить, что помимо голосования по внесению поправок к Конституции, барнаульцы смогут также проголосовать за присвоение краевому центру почетного звания «Город трудовой доблести». Голосование будет проходить на 135 счетных участках, границы которых совпадают с избирательными. Принять участие в голосовании можно будет так же – с 25 июня по 1 июля. Участки будут открыты для голосования с 8 до 20 часов.На официальных сайтах Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Алтайского края размещены сервисы для поиска участков «Найди избирательный участок», «ТИК и УИК на карте России».Прочие меры безопасности

Помимо вышеперечисленных мер, все избирательные участки в Барнауле накануне голосования обрабатываются дезинфицирующими средствами, с соблюдением рекомендаций Центризбиркома Российской Федерации и Роспотребнадзора.