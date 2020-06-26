Легко и не опасно. Как в Барнауле проходит первое в истории уличное голосование

Аналитика 26.06.2020 12:14 906

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к жителям региона с призывом принять участие во всероссийском голосовании по поправкам к Конституции. Чтобы обеспечить безопасность процедуры, власти региона приобрели необходимое количество защитных средств и значительно расширили количество площадок для волеизъявления. Дополнительно к основным участкам в дни досрочного голосования в регионе будет работать еще более 3,5 тысяч мобильных пунктов. Как проходит первое уличное голосование в Барнауле, где более трети таких участков, читайте в материале "Политсибру".

Участок под окном

В первый день досрочного голосования, 25 июня, в краевой столице работало несколько десятков выездных точек. Одна из них - рядом с домами №48 и №50 по улице Молодежная. Ее работу организовала "местная" участковая комиссия № 22. Здесь все то же самое, что и на обычных участках только на открытой площадке: столы комиссии, информационные стенды, урна для голосования.

В первые два часа проголосовало более 40 человек, некоторые пришли еще до открытия, рассказала председатель комиссии Светлана Братышева. Людям нравится, потому что рядом: вышел, проголосовал и пошел по своим делами.

"Такой формат голосования позволяет приблизить участки к избирателям", - добавляет председатель Железнодорожной территориальной избирательной комиссии Геннадий Зайцев.

В этот же день комиссия работала еще по одному адресу: на проспекте Красноармейский, 104. В пятницу - "переехала" к дому №106 на проспекте Красноармейский и домам № 44 и №46 на Молодежной. Каждый из шести дней до 1 июля - новый адрес. На одной точке стоят всего по полдня, но этого хватает. В Барнауле так работают почти все УИКи, подключились также Бийск, Заринск, Рубцовск, Новоалтайск и многие села, где была такая необходимость (из 1779 комиссий Алтайского края на улицу вышли 905).

О том, что в такое-то время в такой-то день рядом с домом будет работать выездная комиссия, жителей домов оповещают объявлениями на подъезде, в администрациях и общественных местах. Узнать эту информации можно и в самой комиссии, а также на сайте мэрии Барнаула. Если время голосования у дома вы упустили, то можно прийти на любой другой работающий участок, главное - в границах своего УИКа.

Кроме того, в любой день с 25 июня по 1 июля включительно, вы сможете по-старинке прийти на свой стационарный участок и точно так же проголосовать. Работают они в привычном режиме: c 8:00 до 20:00.

Но важно понимать: один человек может проголосовать только один раз. И если вы уже получали бюллетень на придомовой территории, идти на сам участок не надо - в документах будет отметка, что вы проголосовали и второго раза вам дадут.

Безопасно

Работы, конечно, прибавилось. Но это необходимая мера в существующих эпидемиологических условиях, говорит Светлана Братышева.

"Когда речь идет не только об удобстве и безопасности людей, мы должны следовать всем возможным правилам. Чтобы не было очередей, чтобы приходили без страха заразиться", - подчеркнула глава комиссии.

А Геннадий Зайцев добавил, что "голосовать легко и неопасно". Легко, потому что вся процедура занимает всего-то несколько минут. Надо пройти моментальный термометрический контроль, показать паспорт в развернутом виде (члены комиссии не будут брать его в руки), приспустить маску, если попросят, получить бюллетень, поставить галочку. А безопасно, потому что на каждом участке (не важно уличный или стационарный) вам бесплатно дадут маску и перчатки, вы сможете обработать руки антисептическим средством. А во время голосования на придомовой территории или дома (вызвать комиссию можно, если вы болеете, имеете ограниченные возможности здоровья или сидите на самоизоляции) каждый избиратель получает индивидуальный пакет со средствами защиты и ручкой.

"Основная задача - снизить риск распространения коронавирусной инфекции. И он более высок в закрытых помещениях, а тут, на воздухе легко сохранять дистанцию, нет скученности", - сказала председатель Избирательной комиссии Ирина Акимова.

Она же заверила, что несмотря на "полевые условия", все меры безопасности, в том числе дезинфекция поверхностей, будут соблюдены. Обязательно сохранится и тайна волеизъявления. Даже если не будет кабинки, вам все равно дадут уединенное место, чтобы вы ставили свою галочка ни на кого не оглядываясь.

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Ирина Акимова лично проверила некоторые участки и подчеркнула: комиссии делают все возможное, чтобы каждый избиратель реализовал свое конституционное право на голосование.

"Досрочка" проходит с 25 по 30 июня включительно. Основной день - среда, 1 июля. Так что на выражение своей позиции у жителей региона есть неделя. Кстати, некоторые комиссии могут прибегнуть к уличному формату и в главную дату, но уличных участков будет значительно меньше и только там, где основное помещение не позволяет соблюсти все меры санитарной безопасности.

Напомним, что проголосовать за поправки в Конституцию может гражданин России старше 18 лет (кроме отбывающих наказание в тюрьмах и колониях и признанных судом недееспособными). В Алтайском крае в списке избирателей более 1,8 млн человек. При себе нужно иметь только паспорт с пропиской. И желание принять участие в написании новой страницы истории страны.