Поехали! В Алтайском крае стартовало досрочное голосование по Конституции

Аналитика 26.06.2020 10:06 634

Алтайский край приступил к историческому голосованию по поправкам. Выразить свое мнение имеют право более 1,8 млн человек. Правительство региона, как высший орган власти, ставит безе всеми ответственными четкую задачу: организовать максимально безопасное голосование. Для этого власти края закупили несколько миллионов масок и перчаток, тонны антисептика, проработали меры санитарной защиты граждан и расширили возможности для голосования. О том, насколько регион готов к "выборам" Конституции, на пресс-конференции в четверг, 25 июня, рассказала председатель Избирательной комиссии Ирина Акимова.

Три этапа голосования

На самом деле голосование началось еще 16 июня. Как и во время выборов, избирательная комиссия организовала выезды в отделенные и труднодоступные территории. Таких населенных пунктов в регионе 28. И до всех, кроме одного села в Солтонском районе, комиссии уже добрались. Например, в Ельцовском районе без выезда из села (а своего участка там нет) смогли проголосовать жители Кедровки, Ельцовки, Аксеново, Брагино.

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Из 4,5 тысяч человек (0,26% от общего числа избирателей), которые живут в удаленных населенных пунктах, свое мнение выразили почти половина - чуть более 2,1 тысячи человек.

Второй этап - досрочное голосование для всех остальных жителей региона. Оно проходит с 25 по 30 июня во всех муниципалитетах.

По словам Акимовой, "досрочка" позволяет минимизировать скопление большого количества людей в одном месте.

Причем проголосовать в эти дни можно двумя способами. Либо прийти на свой стационарный участок (найти его можно через сервис Избиркома) с 8:00 до 20:00 часов. Либо на один из выездных участков для голосования, которые работают на открытом воздухе (уточнить их можно в самой комиссии).

Так называемые уличные участки - новшество голосования 2020 года. На обычных выборах такого не бывает. Но сейчас особые условия.

"Появление такого формата, как голосование на воздухе связано только с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией", - пояснила председатель комиссии.

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Всего в Алтайском крае будет организовано более 3,5 тысяч уличных площадок. Одна комиссия будет работать в разные дни по разным адресам. В Барнауле за шесть дней "досрочки" голосование будет доступно более чем в 1,3 тысячи точек, в Заринске на 95, в Рубцовске на 21, Бийске - 7.

И, наконец, третий этап - голосование в среду, 1 июля, с 8:00 до 20:00 часов. Оно проходит только на стационарных участках (кроме тех, кто голосует на дому). Кстати, этот день в России объявлен выходным.

Всего в регионе работает 1801 участок для голосования. 1779 стационарных и 22 в местах временного нахождения (больницы, санатории, СИЗО). Несколько участков определены для голосования тех, у кого вообще нет прописки, в том числе для людей без определенного места жительства.

Голосование на дому и не по прописке

С 25 июня по 1 июля включительно проголосовать можно и на дому. Это уже привычный формат. Но ради Конституции перечень оснований для вызова комиссии расширили.

"Это ограниченные физические возможности, болезнь или уход за больным, преклонный возраст, режим самоизоляции и даже если человек просто опасается посещать места массового скопления людей", - уточнила Акимова.

Оставить заявку можно до 17 часов 1 июля в участковой комиссии лично по телефону или придя на участок, через родственника или знакомого, соцработника или волонтера.

Напомним, прикрепление к участку осуществляется по прописке. Но как и в предыдущие году у всех, кто живет не адресу в паспорте, есть возможность "приписаться" к другому участку. Для этого также обязательно оставлять заявку. Правда, принимали их только до 21 июня. Всего обратилось более 51,7 тысяч человек (2,8% от общего числа избирателей).

Коронавирус не помеха

Это голосование войдет в историй не только как первый плебисцит по поправкам в Конституцию, но и как массовое мероприятия, которое прошло в условиях пандемии.

В правительстве региона поставили четкую задачу: организовать процесс так, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Как заверила Ирина Акимова, именно таким и будет голосование.

"Голосование совершенно безопасно для каждого участника. Роспотребнадзор и ЦИК разработали четкие рекомендации. И мы предпримем все меры для разведения потоков людей, недопущения очередей, максимальной защиты избирателей", - еще на предыдущей конференции подчеркивала Акимова.

Каждый избиратель должен будет надеть маску и перчатки. Если не пришли в своем, то комплект бесплатно выдадут в комиссии. А еще на каждом участке будут антисептики и бесконтактные термометры. Дезинфекция и измерение температуры - тоже обязательные условия. И, конечно, соблюдение дистанции.

Защищены будут и члены комиссии. Им полагается не только маска и перчатки, но еще и халаты, пластиковые экраны на голову. Кроме того, они сдают тесты на коронавирус.

Для голосования закупили около 2 млн штук масок и перчаток, 70 тысяч халатов и шапочек, 15 тысяч экранов, около 60 литров антисептика.

По сути избирателю и касаться ничего не придется. Паспорт достаточно будет показать в развернутом виде, ручку каждому дадут индивидуальную, кабинки будут без шторок. А все поверхности (столы, урны, кабинки, ручки дверей) будут регулярно дезинфицировать.

Казалось бы, столько всего, но в общем процедура занимает всего-то пару минут. Плюс время на подумать над ответом. Напомним, в бюллетене будет один вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Ответить можно или "Да" или "Нет". Если поставите сразу две галочки, ваш голос не будет засчитан.

1 млн 822 тысячи 538 человек – столько жителей Алтайского края имеет право проголосовать за Конституцию.

Наблюдение и нарушения

За ходом голосования будет следить более 9 тысяч наблюдателей. Но если на обычные выборы их могут направлять и партии, и кандидаты, и Общественная палата, то на плебисцит только ОП. Однако возможность подать заявку была у всех, даже членов каких-либо политических объединений.

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Централизованно своих представителей направила только одна партия - "Единая Россия", от нее будет почти 3 тысячи наблюдателей. Остальные - представители общественных организаций и частные лица.

По словам Ирины Акимовой, в избирком не поступало ни одного сообщения о каком-либо нарушении.

Однако спорные моменты все же есть. Так, в редакцию "Политсибру" обратился житель Барнаула, которому пришло уведомление от портала "Госуслуги". Там было сказано, что по его заявлению изменен участок для голосования. Но он утверждает, что никаких заявлений нигде не писал.

Глава избиркома подтвердила, такие обращения есть и каждое индивидуально проверяется. Пока же проверки подтверждали: человек действительно писал заявление на голосование по месту нахождения, а не по прописке.