Не по-товарищески: Кому выгодны скандалы вокруг алтайской медицины

Аналитика 26.06.2020 9:45 1480

Эксперты уверены, что череда разбирательств между медиками только набирает обороты. На очереди перинатальный центр «ДАР» и Краевая клиническая больница. Причем причины таких «вспышек» заложены уже давно – сейчас наступил момент, когда терпение у медиков лопнуло.

Что произошло

Три крупных медицинских организации края оказались в центре внимания по инициативе их сотрудников. Заведующий травматологического отделения Центра охраны материнства и детства Арсен Осипов заявил о намерении министерства перевести врачей в дворники, в связи с реформированием отделения. Позже он пояснил, что не разобрался в документах, инцидент исчерпан, тем не менее, он также выступил с жесткой критикой решения министерства по организации отделения экстренной помощи на базе Центра. Врач пояснил, что его сотрудники не привыкли работать в экстренном режиме, кроме того, к новому формату не готово само учреждение.

Затем о решениях министерства, которые, якобы, не дают работать специалистам первого роддома, заявили сотрудники самого родовспомогательного учреждения. Претензии в адрес министра Дмитрия Попова были высказаны в связи с тем, что роддом не мог открыться после дезинфекции в связи с выявленным в учреждении случаем коронавируса.

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В свою очередь сотрудники Диагностического центра Алтайского края заявили о несправедливости при начислении заработной платы. В СМИ попали аудиозаписи разговоров по этому поводу с главным врачом учреждения, а также письма в правоохранительные органы.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов посетил все три учреждения. Конфликты удалось погасить. Однако предположения о заказном характере происшествий уже высказываются в информационной среде. Тем более, что следом за вышеупомянутыми конфликтами в сети появилась петиция с требованием отставки Попова.

Есть и будут

Сибирский политтехнолог Константин Лукин говорит, что здравоохранение – одна из самых денежных отраслей в любом регионе. «Расходы на него в большей степени покрываются федеральными финансами. При этом денежные потоки интересуют всех сопричастных к этому процессу. Соответственно скандалы в этой сфере были, есть и будут, считает Лукин.

«У нас есть темы, по которым Алтайский край попадает на страницы СМИ по теме коррупции: закупки по 44 и 23 федеральным законам, неравномерное распределение заработной платы в медицинских организациях. Последние события в Диагностическом центре эту тенденцию подтвердили», - заявил он.

Основной вопрос здесь, по мнению Лукина, возникает к краевым чиновникам – организаторам здравоохранения. Однако непосредственно министру Дмитрию Попову адресоваться не может:

«Система оптимизации была разработана задолго до того, как пришла новая команда, в частности, тот же Попов. У нас вообще в регионе наблюдаются интересные тенденции: чиновники, которых привел с собой Томенко, притягивают деньги в регион, а те, которые остались после прошлого губернатора, создают вакуум, стараясь обеспечить систему, но не задумываясь о том, что и как они делают. Здесь возникает большой конфликт», - уточнил он.

Старые vs новые

Конфликт между «старой» и «новой» командой, похоже, действительно есть. До «Политсибру» дошел термин «оккупационное правительство», которым, предположительно, наградили приезжих чиновников нового правительства. В этой связи даже возникла версия, что скандалы в околомедицинской среде могли бы спровоцировать как раз выходцы из окружения Александра Карлина.

Ряд наших источников называют инициаторами скандалов вице-губернатора Ирину Долгову, депутата Госдум Валерия Елыкомова и академика Якова Шойхета. Однако другим экспертам эта версия видится сомнительной.

Они указывают на то, что здравоохранение, как раз является сферой ответственности социального вице-губернатора Ирины Долговой, которая продолжительное время сама возглавляла это министерство. Любые волнения здесь могут серьезно сказаться на деловой репутации Долговой, соответственно провокация таких скандалов представляется не просто бессмысленной, но и губительной для нее.

Планы на будущее Валерия Елыкомова также ставят под сомнение возможности организации такого скандала. Известно, что он намерен баллотироваться в депутаты Государственной думы следующего созыва. И ему, по мнению экспертов, не выгодно организовывать событий, которые неизбежно приведут к конфликту между ним и руководством края.

Был ли заказ

Константин Лукин не верит в возможность «заказного» характера недавних событий на Алтае, говоря о переформатировании травматологического отделения в Краевом центре охраны материнства и детства, закрытии роддома №1 и ситуации с заработной платой в Диагностическом центре Алтайского края.

Он обращает внимание на то, что жители региона всегда остро реагируют на информацию, которая может привести к закрытию больниц. Однако всегда есть силы, которые пытаются поиграть на любом конфликте. По мнению эксперта, наверняка, такие заинтересованные стороны есть и здесь, но, считает Лукин, сама ситуация возникла все же из консолидации общества, которое решило, что с оптимизацией «так дальше нельзя».

«Но при этом правильным было бы обращение к Попову с предложением остановить оптимизацию здравоохранения, вникнуть и поменять вектор развития. Но у нас люди думают одним днем и максимально все упрощают», - говорит он о тексте петиции.

Кстати аналогично оценивает ситуацию и известный борец за права пациентов в медицинской среде Константин Емешин. Он считает, что ситуация с коронавирусом выявила и отчасти усугубила существующие проблемы системы здравоохранения. При этом он обратил внимание на то, что нынешний министр – врач, и со временем разберется во всех хитросплетениях алтайской медицины.

Сам Попов комментируя петицию об отставке отметил, что платформа с анонимным ресурсом, на которой она появилась, расположена В США, кроме того, в интернете полно предложений о возможности накрутки голосов за деньги.

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«Стоимость одного голоса – пять рублей. Расценки вывешены, можно ознакомиться. Опубликованы прайсы для того количества, которое необходимо накрутить, в России такой опыт уже имеется», - рассказал Попов. При этом министр уточнил, что к любому обращению граждан и трудовых коллективов министерство относится внимательно, должно разбираться в любом случае и наводить порядок.

Товарищи в политике

Кстати, не всегда упрощение ситуации уводит от истины. Ряд наших источников появление этого призыва в адрес министра здравоохранения региона связывают с именем бывшего главного врача Диагностического центра Алтайского края Владимиром Захаровым. Напомним, после того как ситуация вылилась в публичное поле, тот выступил с рядом заявлений в поддержку своего бывшего коллектива.

Однако и его появление на политической арене края, и та самая поддержка были восприняты крайне неоднозначно. Даже высказана версия, которая выглядит достаточно правдоподобно, что таким образом Захаров решил сыграть на возникшем конфликте и получить себе некоторые бонусы. Появилась информация, что у него есть планы, связанные с возвращением в Алтайский край. Сейчас Захаров работает главным врачом одного из черноморских санаториев, но, по слухам, в ближайшее время намеревается его покинуть.

Также выяснилось, что с информационной поддержкой Захарову помог товарищ в Алтайском крае – известный общественник и коммунист Юрий Красильников, который ранее активно будоражил общественность по поводу зеленых зон Барнаула. В беседе с корреспондентом «Политсибру» Красильников подтвердил некоторое участие в ситуации и пояснил, что вник в нее, так как увидел консолидацию людей, а с Захаровым они давние товарищи.

Ждем новостей

Во всей этой истории явно наметился новый тренд. Медики - терпеливые люди, предпочитающие решать свои проблемы закрыто, без привлечения общественности. Однако сейчас ситуация изменилась. Депутат АКЗС врач Ирина Солнцева, считает, что ситуации выплеснулись в публичное поле только благодаря просчетам руководителей медучреждений, которые провели недостаточную разъяснительную работу.

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Константин Лукин также считает, что медики дошли до крайней точки, и пытаются любым способом привлечь внимание руководителей, министра, правительства, общества к проблеме.

Возможно, три крупных скандала в здравоохранении на Алтае сыграют роль выпущенного из бутылки джинна. Не только медицинское сообщество увидело, что конфликты решаются таким образом быстро и с максимальным участием профильного министерства.

А точку в проблемах алтайской медицины, по мнению политологов, ставить еще рано.

«От истории со здравоохранением мы ожидаем новых уголовных дел, которые касаются всех предыдущих решений. Под ударом могут оказаться Краевая клиническая больница и Перинатальный центр «ДАР». Мы получаем много информации в течение двух последних лет о том, как в них происходят закупки по тендерам и неравноправно распределяются зарплаты. Я считаю, что это следующая болевая точка в этой сфере», - заключил Константин Лукин.