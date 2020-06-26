Спикер АКЗС Александр Романенко сдал тест на коронавирус и ушел на самоизоляцию

Новости 26.06.2020 8:59 1612

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко вслед за губернатором Виктором Томенко ушел на самоизоляцию. Об этом перед началом сессии утром в пятницу, 26 июня, сообщили в пресс-службе АКЗС. Тест на коронавирус он сдал, но о результатах пока ничего не сообщается.

"Александр Романенко, в связи с наличием прямых контактов с окружением губернатора, сдал тесты и находится на самоизоляции", - объявили в пресс-службе.

Заседание депутатов будет вести его заместитель Сергей Серов, а Романенко координирует организацию дистанционно.

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Напомним, накануне стало известно, что на надомный режим работы ушел глава региона Томенко. В правительстве выявили несколько сотрудников с подтвержденным инфицированием коронавирусом, которые каждый день общались с губернатором.

"Чтобы не подвергать опасности других работников правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких", - сказал губернатор.