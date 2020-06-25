Жители Алтайского края могут увековечить трудовой подвиг земляков в годы ВОВ в тылу и выиграть электронный гаджет

Новости 25.06.2020 18:30 1268

С 25 июня по 1 июля жители четырёх городов Алтайского края могут проголосовать за свой город, претендующий на звание «Город трудовой доблести», и выиграть электронный гаджет.

На почётное звание «Город трудовой доблести», учрежденное Президентом России Владимиром Путиным в марте 2020 года, в Алтайском крае претендуют: Барнаул, Бийск, Новоалтайск и Рубцовск. Сотни волонтёров уже ведут на их улицах информационно-разъяснительную работу. Добровольцы рассказывают жителям о голосовании. Информацию о вкладе своего города в Великую Победу, интересные факты о тыловых буднях и трудовых подвигах Алтайского края можно найти на сайте ДоблестьАлтая.рф.

Где и как можно проголосовать

Принять участие в голосовании за присвоение городу почётного звания смогут барнаульцы, достигшие 14-летнего возраста. Достаточно иметь паспорт с барнаульской пропиской. Голосование организовано специально созданной комиссией, в состав которой вошёл 21 человек. Среди них: известные люди краевой столицы, депутаты Госдумы и АКЗС, общественники, деятели культуры, представители предприятий.

В Барнауле организовано пять районных и 135 счётных комиссий, они будут вести работу на участках для голосования по поправкам к Конституции РФ. Отдать свой голос можно будет с 25 июня по 1 июля с 8:00 до 20:00 часов. Для экономии времени волонтеры предлагают жителям Алтая заблаговременно заполнить анкету (анкеты раздаются в людных местах, также её можно получить на избирательном участке) и выразить поддержку одному из городов региона. Заполненную анкету можно будет отдать волонтерам проекта «Город трудовой доблести» на избирательных участках по месту жительства. Подсчитывать голоса общественная комиссия будет на протяжении трёх дней.

До 10 июля мэрия Барнаула направит ходатайство о присвоении городу почетного звания губернатору Алтайского края и в Алтайское краевое законодательное собрание. Затем документы будут перенаправлены в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа». В случае вынесения положительного решения, президент России Владимир Путин подпишет указ о присвоении городу почетного звания. В городах трудовой доблести будут воздвигнуты памятные стелы. Ежегодно – 1 и 9 мая, а также в День города – в память о подвиге городов будут производиться праздничные салюты.

На территории России и в Ближнем зарубежье уже есть города-герои, крепость-герой и города воинской славы. Впервые в истории высоким званием будут отмечены и города, жители которых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов внесли наибольший вклад в общую Победу.

Приятные «бонусы»

Для участников голосования будет проводиться розыгрыш телевизоров, планшетов, ноутбуков и других ценных призов. После подведения итогов голосования и опроса жителей региона на сайте ДоблестьАлтая.рф организаторами будут опубликованы: рейтинговая таблица городов, боровшихся за звание «Города трудовой доблести» и результаты розыгрыша.

Историческая справедливость: почему Барнаул заслуживает почётного звания

Алтайский край принял более ста предприятий, эвакуированных из центральной России. Непосредственно в Барнауле было размещено 14 производств. Завоз оборудования начался в июле-августе 1941 года, к зиме оно стало поступать в регион сплошным потоком. Помимо привезённых заводов, под военные нужды были переориентированы уже существующие в городе предприятия. Барнаул начал поставлять фронту ручные гранаты и корпуса артиллерийских снарядов. На выпуск продукции военного назначения перешла также лёгкая промышленность: швейные фабрики, производство шуб, обуви, тканей и прочие.

В период Великой Отечественной войны промпроизводство в Алтайском крае продемонстрировало чрезвычайный рост, увеличившись более, чем в полтора раза. Что же касается алтайского оборонного комплекса, то за пять лет войны он увеличил выпуск продукции в 40 раз. Тем самым были заложены основы для становления Барнаула в качестве крупного индустриального центра Западной Сибири.

Разумеется, всё это было бы бесполезно без самоотверженного труда работников этих заводов. В Алтайском крае на работу призвали всех мужчин, начиная с 16–летнего возраста и женщин, в возрасте от 16 до 45 лет. Работать приходилось в тяжелейших условиях: значительно увеличился рабочий день, были введены обязательные сверхурочные работы, все отпуска были отменены.

Заниматься тяжёлым трудом барнаульцам приходилось на фоне тотальной нехватки продовольствия, которое направлялось на нужды фронта. Ежедневная норма хлеба для рабочего барнаульского завода составляла 0,5-0,6 кг. Иждивенцы получали 0,4 кг, дети – 0,3 кг. Не хватало мяса, сахара и прочих калорийных продуктов.

Несмотря на это, тысячи барнаульцев, работая круглосуточно, производили танковые двигатели, патроны, грузовые вагоны, оборудование для самолетов, радиоприборы, военное обмундирование, одежду и обувь для солдат.Каждый второй патрон для фронта был изготовлен на Барнаульском станкостроительном заводе. Барнаульские труженики направляли в освобожденные районы Московской, Тульской, Курской, Орловской областей, Ленинграда, Сталинграда, Харькова, Донбасса продовольствие, скот, семена и технику, а также специалистов для восстановления производства.