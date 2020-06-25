Летальность от коронавируса в Алтайском крае выросла на 0,03%

Новости 25.06.2020 17:30 443

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные на 25 июня по летальности от COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев.

По итогам прошедшей недели Алтайский край по-прежнему замыкает пятерку регионов СФО с самыми высокими показателями летальности. За неделю с 19 по 25 июня коэффициент летальности в регионе вырос на 0,03% и теперь составляет 0,81%.

Лидером печального рейтинга Сибири по итогам минувшей недели остается Новосибирская область (1,50%), на второй строчке Красноярский край (1,21%), третья за Республикой Хакасия (0,88%). Республика Алтай по-прежнему является единственным сибирским регионом без летальных исходов от COVID-19. В целом по России помимо Республики Алтай осталось 2 субъекта с нулевой летальностью от коронавируса: Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

В целом в СФО процент летальности составляет 0,89%. Это ниже, чем в среднем по России (1,40%). Коэффициент равный общероссийскому зафиксирован в Севастополе. В 15 регионах страны показатель летальности превышает общероссийский, в их числе 1 субъект СФО - Новосибирская область (1,50%). Самый высокий коэффициент среди регионов России в Республике Дагестан - 4,86%.