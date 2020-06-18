Наблюдай - не хочу. Кто будет контролировать плебисцит на Алтае и почему оппозиция самоустранились

Аналитика 26.06.2020 7:30 905

Конституционный плебисцит по формату очень похож на выборы, но есть важные различия. Одно из них - принцип наблюдения. Если при обычном голосовании своих людей на участки могли направлять и партии, и кандидаты, и общественные организации, то за процедурой изменения основного закона страны разрешили наблюдать только Общественной палате. Сначала эта новость вызвала бурное негодование оппозиции. Но оказалось, что ОП в данном случае только оператор. Подать заявку мог представитель любой партии. И в правительстве региона, и в Избирательной комиссии неоднократно публично заявляли о необходимости максимально широкого наблюдения. Вот только в Алтайском крае таких желающих оказалось очень немного.

9984

Основной корпус наблюдателей уже набрали. По данным на вечер 25 июня в списках было 9984 человек (данные не окончательные, потому что некоторые заявки еще в обработке, да и принимать их будут еще до вечер 26 июня). Об этом "Политсибру" рассказал куратор процесса, член Общественной палаты Алтайского края Руслан Демаков.

"Почти 10 тысяч человек - это более чем достаточно. В Барнауле, например, на один участок приходится восемь наблюдателей. В Бийском районе на 33 участка - 224 человека. В Павловском на такое же количество участков - 173 заявки", - сказал собеседник.

Подавляющее большинство - представители общественных организаций. Это ветеранские ("Союз ветеранов Афганистана", организация ветераны войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, организация Семей погибших защитников отечества), национально-культурные (например, татары и казахи) организации, студенческие отряды, а также организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль", Краевой совет женщин, экологическая организация "Начни с дома своего", профсоюзы и общественная наблюдательная комиссия (которая имеет право посещать тюрьмы).

Кто может стать наблюдателем?

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Да, практически любой желающий. Условий немного:

быть гражданином России старше 18 лет,

не быть официально признанным недееспособными и не сидеть в тюрьме,

не быть иностранным агентом или экстремистом (касается и частных лиц, и организаций),

не быть чиновником, судьей, прокурором.

Заявки могут подать как частные лица, так и профсоюзы, творческие союзы, ассоциации работодателей, профессиональные объединения. И партии.

Где же партии?

Повторимся, большинство наблюдателей - 5,8 тысячи человек - это представители общественных организаций и граждане (коих всего-то 99 человек). Остальные почти 4,1 тысячи - представители "Единой России". В предпоследний день заявки подала ЛДПР на 48 человек. Остальные партии, по словам Демакова, централизованно не направляли своих представителей в ОП.

Хотя единичные обращения были и от КПРФ, "Справедливой России" и "Яблока".

Глава алтайский коммунистов Мария Прусакова, отвечая на вопрос "Политсибру" об этом аспекте голосования, напомнила, что КПРФ категорически не поддерживает поправки и саму процедуру. А потому партия и не собиралась направлять никого на участки под своими флагами.

"Мы считаем, что нет реальных инструментов проконтролировать волеизъявление граждан на голосовании. И не хотим брать на себя ответственность за это. Но в частном порядке члены партии, конечно, могли подавать заявку, если хотели принять участие", - пояснила она.

Лидер алтайского "Яблока" Александр Гончаренко сообщил "Политсибру", что партия принципиально не направила ни одного наблюдателя, потому что тоже выступает против поправок. Да и ОП считает искусственным органом, встроенным в вертикаль власти.

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"Справедливая Россия" была менее конкретной. В партии заявили лишь, что всех желающих сразу отправляли в Общественную палату, поскольку именно она занимается делегированием наблюдателей на участки. На вопрос, сколько именно человек, не ответили. Технически у партии еще есть один день, чтобы заявиться на наблюдение.

Политтехнолог Константин Лукин объяснил такое неучастие двумя причинами. Первая - у оппозиции очень мало людей, которые согласились бы потратить свой день на такую работу бесплатно (зачастую на выборах это платная "услуга"). Во-вторых, они просто не верят в Общественную палату, не хотят с ней никакого сотрудничества и считают, что самых ярых и активных до наблюдения все равно не допустят.

Да всё в порядке

Руслан Демаков уверен: обвинять ОП АК не в чем.

"Я бы понял претензии партий, если бы мы не давали им возможности. Но ведь мы открыты для сотрудничества и вообще стараемся устраниться от политической стороны вопроса. Люди будут голосовать не за партию, а за идею. Но, к сожалению, партиям это оказалось не интересно", - сказал он.

Ответил представитель палаты и на критику по поводу массового сбора людей во время пандемии. Демаков сказал, что он и его коллеги консультировались с медиками.

"И мы считает, что в этот день участки будут более безопасными, чем общественные места, магазины, транспорт. Тем более опыт других стран показывает, что никаких вспышек во время электоральных процессов там не происходит", - добавил он.

Председатель Избиркома Ирина Акимова тоже заявляет, что подбор был публичным и открытым. Стать наблюдателем могли люди с любыми политическими взглядами.

"Но все-таки логично и закономерно, что правом назначения пользуется общественный институт. Тем более что алтайская Общественная палата имеет большой опыт работы в этом направлении", - сказала она.

И напомнила, что на выборах президента и выборах губернатора в 2018 году более 95% наблюдателей были именно общественники. При том, что тогда партии имели полное право выдвигать своих людей.