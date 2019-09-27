Утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главного инженера «Модеста»

Новости 25.06.2020 16:48 526

Прокуратура Индустриального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взяточничестве и хищениях в отношении. бывшего главного инженера АО «Модест» Егора Головина, задержанного в июле 2019 года. Об этом "Политсибру" сообщили в ведомстве.

Головин обвиняется в получении взятки в крупном размере и мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый, занимая должность главного инженера акционерного общества «Модест», контрольный пакет акций которого на тот момент принадлежал Алтайскому краю, решал вопросы поставок комплектующих к инженерному оборудованию. За заключение договоров без конкурса в пользу конкретных поставщиков с 2014 по 2018 годы он получил незаконное вознаграждение в виде взяток на общую сумму свыше 645 тысяч рублей.

Также следствие пришло к выводу, что он по фиктивным документам поставок в общество товарно-материальных ценностей, используя свое служебное положение и доверие руководителя, похитил более 1,1 млн рублей.