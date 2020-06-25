Как цифровая маркировка изменит рынок нелегальных сигарет

Новости 25.06.2020 19:00 555

Уже через несколько дней, 1 июля, наличие цифрового Data Matrix-кода на пачках сигарет станет обязательным. Цифровая марка содержит информацию о производителе, позволяет отследить маршрут от завода до покупателя, и помогает выявлять контрафакт. Зачем это нужно и насколько мера эффективна, разбирался «Политсиб.ру».

Зачем нужна цифровая маркировка

Руководитель направления «Табак» оператора национальной системы маркировки ЦРПТ Ян Витров объясняет – маркировка сочетает интересы всех участников рынка. Бизнесу она нужна, чтобы удостовериться в подлинности товара и избежать штрафов за продажу нелегальных сигарет, даже если предприниматель не знал, что продает подделки или контрабанду. Правоохранители получат возможность считать цифровой код прямо на месте, провести и выявить нарушения, «не отходя от кассы», а органы власти получат новый инструмент контроля за сбором налогов. Для потребителей маркировка является гарантом качества продукции.

В отличие от акцизных или специальных марок, которые можно подделать или получить путем мошенничества, цифровой код генерируется на производстве и является защищенным от уязвимости физических аналогов. Ключевая цель введения маркировки – снижение доли контрафакта и повышение доверия потребителей - ведь через мобильное приложение «Честный знак» каждый может легко проверить пачку на подлинность, просто отсканировав код.

Табачные производители приняли участие в эксперименте по вводу маркировки ещё в 2018 году. Директор по работе с органами государственной власти табачной компании «JTI Россия» Василий Груздев поясняет:

«Мы видим, что система цифровой маркировки и прослеживания эффективно выявляет продажи нелегальных сигарет. Быстрое обнаружение контрафакта позволит легальным производителям - правообладателям товарных знаков оперативно обращаться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы».

Однако Груздев также делает акцент на том, что одной маркировки недостаточно, и полностью искоренить проблему нелегального рынка поможет только комплекс мер, которой усложнит перевозку нелегальной продукции, выдачу акцизных и специальных марок, ужесточит ответственность за нарушение закона.

Почему это актуального для Алтайского края

В нашем регионе нелегальные сигареты можно достать очень легко, продаются они почти повсеместно. По данным исследования журнала «Эксперт», в 2019 году в крае контрафакт и контрабанда заняли 28,3% табачного рынка. Рубцовск же оказался в числе лидеров антирейтинга с показателем 58%. Потери бюджета из-за оборота нелегальных сигарет только в Барнауле лишили бюджет 872 млн рублей за прошлый год.

«Всё это (введение маркировки – прим.ред.) происходит в тренде модного понятия «цифровизация». Конечно, государство хочет контролировать рынок табачной продукции и, наверное, определённый смысл в этом есть. Для алтайского Крайпотребсоюза, например, серьёзнейшая проблема – контрафактные сигареты из Казахстана. Другой вопрос: насколько поможет справиться с этой проблемой введение маркировки? Ведь эта продукция и так продаётся подпольно – без акцизных марок», – поделился мнением Председатель правления «Алтайского союза предпринимателей» Юрий Фриц.

Эксперт уверен - одной маркировки недостаточно, чтобы искоренить нелегальный табачный рынок. Ведь это лишь инструмент, который необходимо систематически применять и планомерно внедрять в комплексе с другими мерами. В таком случае, цифровая маркировка действительно имеет большой потенциал.