Алтайские эсеры предложили ЛДПР и коммунистам выдвинуть в краевой парламент единых кандидатов

Новости 25.06.2020 15:30 516

13 сентября пройдут довыборы депутатов АКЗС по трем одномандатным округам. По мнению эсеров, у оппозиции есть реальный шанс разрушить монополию "Единой России" в краевом парламенте. В связи с этим, реготделение "Справедливой России" в Алтайском крае приглашает КПРФ и ЛДПР за стол переговоров.

"Проблема социальной несправедливости и неравенства на сегодняшний день самая острая в российском обществе – это осознают все. И только мощный противовес, который можно создать лишь путем увеличения представительства оппозиции в стенах регионального парламента, изменит ситуацию. Нам нужно принимать социальные законы! А для этого нужно разрушить монополию из препятствий, чинимых партией большинства", - заявил лидер реготделения СР в Алтайском крае, депутат Госдумы Александр Терентьев.

Отмечается, что работоспособность оппозиционных фракций в краевом парламенте неоднократно доказана совместными результатами, но для принятия важных, жизненно необходимых законов не хватает порой нескольких голосов. Эсеры утверждают, что объединение оппозиции - единственный путь увеличить представительство в органах власти и доведения своих инициатив до реализации.

Большинство останется большинством

Ранее "Политсибру" уже приводил мнения политологов относительно грядущих довыборов в АКЗС. Эксперты полагают, что в довыборах мало кто заинтересован, поскольку до нового обновления состава краевого парламента остаётся чуть больше года.

Единственным "плюсом" для кандидатов, которые будут сейчас выдвигаться на довыборы, станет экономия средств, поскольку на выборах 2021 года им не придётся так же активно вкладываться в свою избирательную кампанию, как коллегам, баллотирующимся "с нуля".

Кроме того, эксперты отмечают, что даже если все три кресла в заксобрании достанутся кандидатам от оппозиции, то у "Единой России" всё равно в АКЗС останется большинство.

Между тем, в ЕР недавно прошли "праймериз", на которых определены фавориты грядущей гонки. Подробнее читайте по ссылке ниже.