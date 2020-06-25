Более 3,5 тысяч уличных площадок будет работать в Алтайском края для голосования по Конституции

Новости 25.06.2020 13:38 1890

В дни досрочного голосования по Конституции в Алтайском крае 25-30 июня в уличном формате будет работать более 900 участков. Они организуют свыше 3,5 тысяч площадок рядом с жилыми домами или на общественных территориях. Об этом на пресс-конференции в четверг, 25 июня, сообщили глава краевого Избиркома Ирина Акимова.

"Голосование на воздухе - это новый формат. Его появление связано только с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией", - сказала председатель комиссии.

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Она уточнила, что решение об организации таких площадок каждая территориальная комиссия принимала сама. Из 74 ТИКов уличный формат выбрали 54. Это 905 участковых комиссий (примерно половина от общего числа), которые организуют более 3,5 тысяч площадок. В том числе более тысячи в Барнауле, 95 - в Заринске, 21 - в Рубцовске и 7 площадок в Бийске, остальные в селах. Площадок больше, чем участков, потому что одна комиссии выезжает в разные дни на разные объекты: на территории у многоквартирных домов и в общественных местах.

Работать они будут только в период досрочного голосования с 25 по 30 июня. В день основного голосования 1 июля все 1805 УИКов будут открыты по привычным адресам.