Где барнаульские дети могут заняться спортом?

Новости 25.06.2020 13:15 1425

В Алтайском крае сохраняются некоторые ограничения из-за пандемии коронавируса. Закрыты кинотеатры, спортивные залы, на месяц сдвинуты сезоны в детских лагерях - чем заниматься школьникам на каникулах? В Барнауле выручает проект "Летний дворовый инструктор". Все лето с детьми и подростками бесплатно будут заниматься опытные наставники (учителя физкультуры и спортсмены).

В рамках проекта будут проходить спортивные эстафеты, соревнования, конкурсы. Для юных барнаульцев подготовили оздоровительные практики, тренировки по общей физической подготовке. Главное условие - соблюдать дистанцию и не собирать на одной площадке больше 15 человек.

В Индустриальном районе занятия будут проходить на стадионах школы №118, спортшколы олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, а также на спортивной площадке на улице Власихинской, 81.

В Ленинском районе три спортивные точки: на улице Сибирская, 19 (Научный Городок), на стадионе школы №97 на Советской, 1а (Гоньба) и на стадионе школы №113 имени Сергея Семенова (улица Гущина, 158).

В Центральном районе дворовые инструкторы будут вести занятия на хоккейной коробке "Рубин" (улица Белинского, 9), на стадионах гимназий №27 (проспект Красноармейский, 62) и №22 (переулок Ядринцева, 76).

В Октябрьском районе работает пять площадок: рядом с домом на улице Декабристов, 6а (парк "Изумрудный", проспект Комсомольский, 128), на стадионе Барнаульского государственного педагогического колледжа (улица 80-й Гвардейской Дивизии, 41), а также две площадки на территории парка ВРЗ (улица Воровского, 110).

И уже через несколько дней здесь откроется еще одна новая современная площадка - профессиональное поле для мини-футбола в сквере Химиков.

Спортивный объект уже практически готов. Еще немного и юные футболисты смогут заниматься здесь бесплатно.

Новое поле сделали меньше, чем за месяц. Теперь здесь освещение, ограждение, трибуны, раздевалка. Под качественным искусственным травяным покрытием целая система отвода талых и дождевых вод. Это позволит продлить игровой сезон на два-три месяца. Для короткого сибирского лета это просто уникальная возможность.

Строится площадка на средства двух внебюджетных организаций: Фонда депутата Государственной думы Александра Прокопьева и Фонда Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Курирует объект Артем Шамков.

По словам председателя городского комитета по физкультуре и спорту Петра Кобзаренко, в городе 400 площадок для тренировок, но специально подготовленных (как эта) не более 15.

«Барнаулу катастрофически не хватает таких площадок. Особенно современных, особенно с таким покрытием. И это настоящий подарок, особенно для этого микрорайона, где практически нет спортивных площадок», - прокомментировал Петр Кобзаренко.

Работы почти завершены, открытие состоится, как и планировали, в первых числах июля. Если эпидситуация позволит, то администрация района устроит здесь большой спортивный праздник.