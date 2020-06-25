Как протестующие в Алтайском крае перекрывали трассы 15 лет назад

24 июня жители посёлка «Сибирская долина» перекрыли Змеиногорский тракт в знак протеста против перебоев с водоснабжением. Последний раз дороги на Алтае в ходе волнений масштабно блокировались 15 лет назад – в 2005 году.
В начале 2005 года по стране прокатилась волна масштабных протестов против монетизации натуральных льгот. Наиболее активное участие в них приняли студенты и пенсионеры. В Барнауле и Бийске состоялись крупные митинги, собравшие несколько тысяч человек.
В краевом центре КПРФ организовала митинг у здания региональной администрации. После его окончания протестующие вышли на Ленинский проспект, заблокировав движение на отрезке, протяжённостью две остановки. На место события прибыли сотрудники ГИБДД, организовавшие перенаправление потоков автомобилей.
В Бийске крупный митинг прошёл возле здания городской администрации. «Политсибру» удалось поговорить с одним из участников, пожелавшим остаться неназванным. Он рассказал, что по окончании митинга протестующие заблокировали движение в центре города и перекрыли Чуйский тракт.
«Это были самые массовые митинги на моей памяти – в Бийске на площади собралось, по моим прикидкам, не менее двух тысяч человек, скорее даже, 2,5-3 тысячи. Чиновники, находившиеся в мэрии, заперлись внутри. Стоять было холодно, поэтому митингующие начали двигаться по району. Основная масса осталась в центре города – до моста дошло уже совсем немного человек, перекрывали его, наверное, от силы два десятка людей. Речь о коммунальном мосте через Бию, по которому проходит Чуйский тракт. Мы встали на нём цепью, сцепив руки в локтях. Останавливали не всех – пропускали машины «скорой помощи» и междугородние автобусы. Впрочем, через какое-то время все замёрзли (а был январь) и разошлись», – рассказал участник тех давних событий.
В 2009 году Чуйский тракт перекрывали сокращённые рабочие дорожного предприятия «Магистраль». В акции приняло участие около 150 человек, имела место потасовка митингующих с сотрудниками полиции. В итоге, ОМОН силой оттеснил уволенных рабочих с трассы. Рабочие, требовавшие выплаты задолженности по зарплате и трудоустройства, позже попытались перекрыть трассу снова, однако милиция вновь оттеснила их. Несколько человек были задержаны.
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"Последний раз дороги на Алтае в ходе волнений блокировались 15 лет назад – в 2005 году." Разве это не Вы написали??? В статье речь идет о перекрытии дорог............. А не о митинге 2005 г..... С точки зрения освещения информации не совсем грамотно.....
Абсолютно неверная информация!!! Масштабный несанкционированный митинг, с перекрытием Пр. Ленина в Барнауле состоялся осенью 2008 г. Причем митинговали несколько дней! Пенсионеры перекрыли обе стороны Пр. Ленина в знак протеста против монетизации льгот!!! И участвовало в нем около десяти тысяч человек. АБК в первый день митинга находился в Москве. Прилетел достаточно быстро и в один из дней протеста пытался общаться с протестующими... Но ничего не вышло... Льготы пришлось сохранить.... Это яркий пример того, как нужно бороться за свои права путем непосредственной демократии... Кроме выборов, сюда можно отнести важнейшее конституционное право граждан собираться мирно и без оружия!!! Пенсионеры собрались мирно, без оружия, организованно и весьма продуктивно для 2008 г.