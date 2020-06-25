Как протестующие в Алтайском крае перекрывали трассы 15 лет назад

Новости 25.06.2020 12:30 1498

24 июня жители посёлка «Сибирская долина» перекрыли Змеиногорский тракт в знак протеста против перебоев с водоснабжением. Последний раз дороги на Алтае в ходе волнений масштабно блокировались 15 лет назад – в 2005 году.

Уличные протесты в «Сибирской долине». Как реагируют власти Алтайского края Новости 25.06.2020 10:50

В начале 2005 года по стране прокатилась волна масштабных протестов против монетизации натуральных льгот. Наиболее активное участие в них приняли студенты и пенсионеры. В Барнауле и Бийске состоялись крупные митинги, собравшие несколько тысяч человек.

Барнаул

В краевом центре КПРФ организовала митинг у здания региональной администрации. После его окончания протестующие вышли на Ленинский проспект, заблокировав движение на отрезке, протяжённостью две остановки. На место события прибыли сотрудники ГИБДД, организовавшие перенаправление потоков автомобилей.

Бийск

В Бийске крупный митинг прошёл возле здания городской администрации. «Политсибру» удалось поговорить с одним из участников, пожелавшим остаться неназванным. Он рассказал, что по окончании митинга протестующие заблокировали движение в центре города и перекрыли Чуйский тракт.

«Это были самые массовые митинги на моей памяти – в Бийске на площади собралось, по моим прикидкам, не менее двух тысяч человек, скорее даже, 2,5-3 тысячи. Чиновники, находившиеся в мэрии, заперлись внутри. Стоять было холодно, поэтому митингующие начали двигаться по району. Основная масса осталась в центре города – до моста дошло уже совсем немного человек, перекрывали его, наверное, от силы два десятка людей. Речь о коммунальном мосте через Бию, по которому проходит Чуйский тракт. Мы встали на нём цепью, сцепив руки в локтях. Останавливали не всех – пропускали машины «скорой помощи» и междугородние автобусы. Впрочем, через какое-то время все замёрзли (а был январь) и разошлись», – рассказал участник тех давних событий.

Республика Алтай

В 2009 году Чуйский тракт перекрывали сокращённые рабочие дорожного предприятия «Магистраль». В акции приняло участие около 150 человек, имела место потасовка митингующих с сотрудниками полиции. В итоге, ОМОН силой оттеснил уволенных рабочих с трассы. Рабочие, требовавшие выплаты задолженности по зарплате и трудоустройства, позже попытались перекрыть трассу снова, однако милиция вновь оттеснила их. Несколько человек были задержаны.