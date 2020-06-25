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Алтайский губернатор Виктор Томенко ушел на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусом

Новости
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Как сообщает официальный сайт Алтайского края, губернатор Виктор Томенко принял решение уйти на самоизоляцию, и из дома в дистанционном режиме организовать работу по руководству Правительством края.   По официальным данным такое решение было принято в связи с тем, что у нескольких сотрудников, входящих в круг регулярного взаимодействия с ним, получены положительные результаты теста на коронавирус.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией большинство совещаний, планерок и других мероприятий в Правительстве края мы перевели в формат видеоконференций. Но каждый день все равно необходимо контактировать с довольно большим количеством людей - работу остановить нельзя. Тестирование на коронавирус показало положительный результат сразу у нескольких сотрудников, с которыми я общаюсь почти в ежедневном режиме. Чтобы не подвергать опасности других работников Правительства, я принял решение пока оставаться дома и побыть под наблюдением врачей. Работать в это время буду дистанционно. Дорогие друзья, прошу вас, продолжайте придерживаться мер безопасности и профилактики коронавируса, будьте внимательны и осторожны, берегите себя и своих близких», - приводит портал его слова.

Напомним, за последние сутки в регионе было выявлено 78 новых случаев коронавируса, зарегистрировано 4 смерти пациентов с коронавирусом.  Инфекция была выявлена также в аппарате АКЗС. Ранее сообщалось о  выявлении COVID-19  в подведомтсвенной организации правительства региона.

UPD: Как пояснил пресс-секретарь Губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев, губернатор находится под наблюдением врачей - будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию, сдавать кровь.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Константин Емешин

Правильно сделал. 1 июля луче пересидеть лома.

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