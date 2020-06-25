Еще четыре смерти. В Алтайском крае не снижается количество выявленных случаев коронавируса

Новости 25.06.2020 11:30 1224

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 78 случаев коронавируса. Из них 26 приходится на Барнаул.

Больше всех – 8 человек выявлено в Первомайском районе. На один случай меньше (7) выявили в Тальменском районе, Павловском – 6, Калманском – 5, Рубцовске - 4 новых случая. В Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Славгороде, Панкрушихинском, Топчихинском, Хабарском районах – по 2, Заринске, Яровом, Заринском, Завьяловском, Кулундинском, Немецком национальном, Рубцовском, Табунском районах – по одному человеку.

Таким образом, всего в крае инфицированных 3600 человек, в том числе 372 ребенка. У 2164 пациентов коронавирус протекает бессимптомно, у 1037 в форме ОРВИ, в 399 случаях – в форме внебольничной пневмонии. Внастоящее время в госпиталях края 78 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 24. За прошедшие сутки умерло 4 пациента с коронавирусом, из них только в одном случае COVID-19 явился причиной смерти. Таким образом, всего в регионе скончалось 63 пациента с корнавирусом, от COVID-19 – 30 случаев, еще в 30 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело – 2482 человек (2238 взрослых и 244 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 43 пациента.

На 25 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 928 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31385 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 178710 человек.