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Еще четыре смерти. В Алтайском крае не снижается количество выявленных случаев коронавируса

Новости
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За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили еще 78 случаев коронавируса. Из них 26 приходится на Барнаул.

Больше всех – 8 человек выявлено в Первомайском районе. На один случай  меньше (7) выявили в Тальменском районе, Павловском – 6, Калманском – 5, Рубцовске - 4 новых случая. В Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Славгороде, Панкрушихинском, Топчихинском, Хабарском районах – по 2, Заринске, Яровом, Заринском, Завьяловском, Кулундинском, Немецком национальном, Рубцовском, Табунском районах – по одному человеку.

Таким образом, всего в крае инфицированных 3600 человек, в том числе 372 ребенка. У 2164  пациентов коронавирус  протекает бессимптомно, у 1037 в форме ОРВИ, в 399 случаях – в форме внебольничной пневмонии. Внастоящее время в госпиталях края 78 тяжелобольных пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключено 24. За прошедшие сутки умерло 4 пациента с коронавирусом, из них только в одном случае COVID-19 явился причиной смерти. Таким образом, всего в регионе скончалось 63 пациента с корнавирусом, от COVID-19 – 30 случаев, еще в 30 случаях к смерти привели иные причины, 3 случая находятся на экспертизе.

Всего выздоровело – 2482 человек (2238 взрослых и 244 ребенка). За прошедшие сутки выздоровело 43 пациента.

На 25 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 928 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 31385 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 178710 человек.

ВОЗ считает, что количество выявленных случаев коронавируса перешагнет отметку 10 млн

ВОЗ считает, что количество выявленных случаев коронавируса перешагнет отметку 10 млн

Новости

ВОЗ считает, что количество выявленных случаев коорнавируса перешагнет отметку 10 млн

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Александр

В П Томенко уже сам дома работает - необходимо срочно объявить чс в Алтайском крае - более того это голосование лишь ускорит эту заразу. В прочем как и день победы (простите я конечно патриот России) однако видел как ветераны стоят без масок на параде на растсоянии "плевка" друг от друга - это уже правительственный геноцид.

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