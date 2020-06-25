Уличные протесты в «Сибирской долине». Как реагируют власти Алтайского края

Новости 25.06.2020 10:50 2008

24 июня в посёлке «Сибирская долина» начались уличные протесты – жители перекрыли трассу. Они возмущены постоянными перебоями с водоснабжением. Разбирательства вышли на уровень краевых властей, ожидается, что 25 июня будут приняты решения по этой проблеме.

Вечером 24 июня жители посёлка «Сибирская долина» перекрыли трассу. Формально ничего не нарушено – люди просто переходили дорогу по пешеходному переходу туда и обратно, но двигались, при этом, непрерывно.

«Политсибру» удалось связаться с председателем Совета ТОС «Сибирская долина» Екатериной Чугреевой, которая рассказала о причинах происходящего. По её словам, в хорошую погоду каждый вечер в посёлке отключается вода. Кроме того, часто бывают и просто перебои. Председатель ТОС называет ответственным за это руководителя ООО «Водснаб» Виталия Гурова.

«Решил нас «тренировать», как он говорит. Он просто отключает воду, мы звоним во все инстанции – дежурным администраций, дежурному прокурору (буквально на выходных мы всех поднимали, приезжали, у башни собирались). Он придумал, что у него там авария. Аварий, конечно, не бывает. Бывает, когда свет выключится на сетях и у него пусковой механизм не включается. Нам приходится ему звонить, приходится его искать, и это происходит подолгу, несмотря на то, что он является гарантом – наделён полномочиями ресурсоснабжающей организации. К сожалению, он не исполняет свои обязательства перед жителями», – рассказала Екатерина Чугреева.

По её словам, найти контакт с Гуровым невозможно – он начинает говорить о том, что 1 сентября 2018 года жители забрали у него полномочия по обслуживанию сетей. В то же время, у «Водснаба» защищён тариф на подачу воды.

Вода, утверждает Чугреева, мало того, что некачественная, но она ещё и подаётся нерегулярно, и жители посёлка с 2016 года хотят, чтобы сети забрал муниципалитет. Чтобы было лицо, которое будет отвечать за них. Председатель ТОС пояснила, что жителям неважно, кому платить по тарифу – важно, чтобы обеспечивалось ресурсоснабжение.

«На 10 часов утра нас пригласили на совещание к мэру Барнаула Вячеславу Франку, но поскольку решение принимать требуется на более высоком уровне, то совещание перенесли на более позднее время. Пригласили четверых жителей «Сибирской долины», включая меня, а также все службы, все комитеты и водоканал. То есть, вопрос надо решать уже кардинально. Я думаю, что сегодня какое-то решение должно быть принято», – заключила Екатерина Чугреева.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев поручил проверить сведения о регулярных перебоях водоснабжения в «Сибирской долине».