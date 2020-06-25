В парламенте Алтайского края нашли коронавирус. Сессию отменять не будут

Новости 25.06.2020 10:08 495

В Алтайском краевом Заксобрании нашли инфицированного коронавирусом. Об этом "Политсибру" сообщил источник. В пресс-службе АКЗС этот факт подтвердили, но заверили: распространение вируса не допустили, сессию, которая запланирована на 26 июня, отменять не будут.

"В начале июня у одного сотрудника, который находился на больничном по ОРЗ, был выявлен коронавирус. Инфицирование произошло вследствие контакта за пределами Законодательного Собрания. После получения результатов анализа внутри аппарата АКЗС оперативно был определен круг потенциальных контактов заболевшего, которые в этот же день сдали тесты и были направлены на самоизоляцию. Все тесты контактеров показали отрицательные результаты", - уточнили в пресс-службе.

А источник "Политсибру" добавил, что заболевшим был именно сотрудник аппарата, не депутат.

Период самоизоляции у контактных лиц закончился в четверг, 25 июня. Все тесты, сделанные за это время, были отрицательными. И теперь все сотрудники выходят на работу. Кроме самого первого, с подтвержденным статусом.

В АКЗС сообщили, что сессия 26 июня состоится. И заверили, что никакой опасности для депутатов не будет.

"Риск распространения коронавирусной инфекции на предстоящей сессии, с учетом принимаемых при ее проведении защитных мер (регулярная дезинфекция, обязательные обработка рук и масочный режим, контроль температуры, использование дистанционных форм работы), не превышает риска, в котором находится сегодня все общество", - уточнили в парламенте.

Напомним, что последняя очная полноценная сессия в АКЗС с личным присутствием всех депутатов была в конце марта. В апреле и мае ее проводили в дистанционном формате. В зале заседаний самого парламента приходили только руководство АКЗС, главы комитетов и фракций. Остальные депутаты участвовали по видео-конференцсвязи из разных точек Барнаула и Алтайского края. В большинстве случаев, из местных администраций. В таком же формате пройдет и заседание 26 июня.