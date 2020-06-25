ВОЗ считает, что количество выявленных случаев коронавируса перешагнет отметку 10 млн

Новости 25.06.2020 8:40 1077

По мнению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса это произойдет уже на следующей неделе.

Он отметил, что на данный момент COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек в мире. Скончались более 473 тысяч.

"В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах", — передает слова Гебрейесуса РИА Новости.

Глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.

По данным официального сайта стопкоронавирус, в России подтвердили около 607 тысяч случаев заболевания COVID-19, из них более 8,5 тысяч человек умерли. Более 368 тысяч выздоровели.

По последним данным в Алтайском крае зарегистрировано 3522 человека, умерло 59 пациентов с коронавирусом, из них от COVID-19 скончалось 29 человек. Выздоровело - 2439 пациента.