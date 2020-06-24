В Алтайском крае живет ветеран войны, участвовавший в генеральной репетиции парада Победы на Красной площади

Новости 24.06.2020 17:30 2080

Сегодняшний Парад Победы в Москве ветеран Войны, житель Барнаула Василий Полищук смотрел по телевизору. Ровно 75 лет назад в год Победы в Великой Отечественной войны такой же парад он наблюдал из вагончика на Красной площади, готовый в любой момент встать в строй.

На фронт не попал

«Радио в селе не было, собравшимся включили приемник «Родина». Сельчане в гробовой тишине слушали сообщение главы Правительства СССР Вячеслава Молотова о вероломном нападении на нашу страну фашистской Германии, о том, что они бомбят наши города и села, о гибели детей, женщин, стариков», - вспоминает Василий Полищук.

Уже к вечеру по трассе на Славгород потянулись обозы с мобилизованными и добровольцами. Василий и его товарищ тоже обратились в военкомат, но получили отказ. Так как на тот момент парням было всего по 17 лет. Юношам предложили поступить в автотехническое училише. Они согласились.

«Прождав отсрочки в училище около трех недель, я отпросился на ночь в деревню за продуктами и в баню, а когда вернулся... Команду отправили без меня. Я опоздал. Видя, что я расстроился и очень переживаю, военком предложил мне поехать в Томск на учебу в пехотное училище. Но и туда я не прошел. Теперь уже по медицинским показаниям (он был очень худого телосложения и маленького роста). И тогда меня призвали в войска НКВД по охране железных дорог. Эти войска охраняли важнейшие железнодорожные сооружения и узлы, сопровождали составы с военными грузами на фронт», - говорит ветеран.

Однажды эшелон с вооружением и продуктами, который в составе группы бойцов охранял Василий Полищук, попал под бомбардировку вражеских самолетов.

«Три вагона были разбиты и горели. Мы спасали груз, выбрасывая ящики с патронами из вагонов. Нам помогали солдаты какой-то части. Большая часть груза была спасена, говорит он, и тут же добавляет, - Но в действующую армию, я так и не попал. Служил там, куда меня считало нужным направить командование».

В ноябре 1944 года юношу направили в Саратовское пограничное училище.

Растрепали все подушки

Известие о Победе застало Полищука в училище.

«В ночь, когда объявили про Победу, мы подушки кидали, да так что все растрепали. Обнимались, целовались, пели. А на следующий день мы промаршировали по центральной части Саратова!», - рассказал он внучке сегодня во время просмотра Парада.

Потом его в числе лучших курсантов направили в Москву для участия в Параде Победы. Первоначально к шествию готовили всех, были длительные тренировки, отработка строевого шага, уже прошёл репетиционной парад, на котором были все военачальники. Но накануне парада было решено, что в торжественном шествии примут участие только те, у кого имеются боевые ордена. И Василий остался в резерве, на случай непредвиденных обстоятельств. Так он и попал в вагончик, из которого наблюдал Парад.

После войны, получив юридическое образование попросился на Алтайна Родину, куда впоследствии перевез жену и сына.

Василия Ивановича назначили помощником прокурора Благовещенского района Барнаула, а через два года прокурором района. После этого он переехал в Барнаул, где стал начальником отдела по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел, чему посвятил почти 18 лет, а всего прослужил в органах прокуратуры более 35 лет с 1957 по 1995 год.

Не приглашали

Внучка ветерана Оксана Петрова говорит, что на Параде Победы, который ежегодно проводится в Барнауле ветеран ни разу не был: не приглашали. Возможно, дело в том, что когда-то отказался. Может быть есть еще какие-либо причины.

«В прошлом году я водила его, он постоял на площади посмотрел, но поскольку заранее я не организовала место на трибуне, то возможности присесть у него не было, а ведь возраст», - говорит она.

Ветеран рассказывает, что сразу после войны праздника с таким размахом не было. Это сейчас мероприятия проводятся по всей стране. Может быть на следующий год Василию Полищуку удастся побывать на таком параде в Барнауле и еще раз вспомнить тот самый первый, на генеральной репетиции которого он все же прошел по Красной площади.

Информация предоставлена Алтайским региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры.