ВТБ Лизинг раcширяет продажи работающего на газу транспорта с господдержкой

Новости 24.06.2020 18:30 581

ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) активно развивает продажи техники, использующей различные виды экологически чистого топлива, с применением программ субсидирования Минпромторга РФ. Теперь клиенты компании могут воспользоваться новой государственной программой по субсидированию производства транспортных средств на метане.

Программа предусматривает предоставление скидки от поставщика на приобретение газомоторных автомобилей, удовлетворяющих ее условиям. Размер субсидии зависит от типа техники и вида природного газа (метана), на котором она работает. Так, максимальная скидка на автобус массой до пяти тонн и вместимостью не более восьми мест, использующий компримированный природный газ (КПГ), составит 105 тысяч рублей, а скидка на аналогичный транспорт, работающий на сжиженном природном газе (СПГ), - 300 тысяч рублей. Предельный размер субсидии на тяжелые грузовики (массой свыше 11 тонн) на КПГ составит 750 тысяч рублей, а на СПГ - уже 2,3 млн. Для автомобилей массой до 3,5 тонн и легковых машин лимит субсидирования составляет 115 тысяч рублей для КПГ и 260 тысяч - для СПГ.

Без государственной поддержки стоимость метановой техники существенно выше, чем цена бензиновых/дизельных аналогов либо техники на пропан/бутане. При этом стоимость топлива и его расход позволяют существенно экономить на эксплуатации таких транспортных средств.

Ранее АО ВТБ Лизинг уже предложил своим клиентам приобрести газомоторную технику и с применением других программ субсидирования транспорта отечественного производства. В рамках программы льготного лизинга колесных транспортных средств доступно приобретение техники, использующей в качестве топлива нефтяные газы пропан/бутан, со скидкой 10 или 12,5% на аванс для субъектов МСП. Такие транспортные средства значительно дешевле метановых аналогов, но гораздо удобнее в эксплуатации из-за широкого распространения заправок.

В 2019 году компания выдала в лизинг более тысячи газомоторных автомобилей, а также реализовала первую сделку на электромобиль Jaguar I-Pace. В 2020 году ВТБ Лизинг выиграл конкурс с самым крупным с начала года лотом на поставку в лизинг автобусов, организованный городским перевозчиком, и передаст СПб ГУП «Пассажиравтотранс» 60 новых газовых автобусов большого класса, использующих в качестве топлива метан.

"Мы рады участвовать в реализации программ Минпромторга, включая те, которые нацелены на улучшение экологической ситуации в регионах России за счет увеличения численности транспорта (в том числе общественного и коммунального), использующего газ в качестве моторного топлива. Кроме того, использование газа – это значительная экономия затрат на топливо, особенно для профессиональных эксплуатантов транспорта, которыми являются наши клиенты. Субсидии от Минпромторга позволяют приобрести технику со значительными скидками, что делает газомоторные автомобили более доступными", - прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

Бюджет государственной программы Минпромторга по субсидированию производства газомоторной техники составляет 3,3 млрд рублей, что позволит реализовать более восьми тысяч единиц транспортных средств. Производители получат субсидии в размере скидки, которую предоставят покупателю.

Бюджет государственной программы льготного лизинга колесных транспортных средств составляет 8 млрд рублей, что позволит реализовать более 20 тысяч единиц техники. Лизинговые компании получат субсидии в размере скидки, которую предоставят клиенту.