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Ожесточённый торг за ремонт общежитий медколледжа развернулся в Барнауле

Новости
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24 июня начались торги за тендер на капитальный ремонт отдельных помещений в общежитиях базового медицинского колледжа в Барнауле. На аукцион подана 21 заявка, в ходе торгов стоимость тендера упала почти в полтора раза – с 9,2 до 6,7 млн рублей.

Общежития расположены на улице Малахова (№№ 21 и 23). Из документации следует, что на объектах будет заменена проводка, сантехника и система отопления, смонтированы подвесные потолки, заново оштукатурены стены, отремонтированы полы, заменены двери и.т.д.

Пониженные цены предложили девять фирм. Что касается остальных участников, то информация об их ценовых предложениях отсутствует. Согласно документации, предпочтение будет отдаваться субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям.

По условиям аукциона, работы выполняются поэтапно, согласованно с Заказчиком, и должны быть завершены не позднее 27 августа.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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