Алтай-Кокс помог школам и детским садам

Новости 24.06.2020 15:29 615

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - помог администрации Заринского района приобрести бесконтактные термометры для образовательных учреждений.

Школам и детским садам района требуются более 30 бесконтактных приборов, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«Наш приоритет - безопасность детей, поэтому мы поддерживаем образовательные учреждения, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Мы поддерживаем Заринск и Заринский район в стремлении обеспечить в школах и садах проведение температурного контроля в безопасном - бесконтактном формате».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

Благотворительный фонд «Милосердие» также выделит 500 млн рублей для поддержки регионов присутствия компании в сдерживании распространения коронавируса COVID-19.