Историческое событие: этап Кубка мира по гребле пройдёт в Барнауле в 2021 году

Новости 25.06.2020 9:30 1245

Барнаул продолжает готовиться к этапу Кубка мира по гребле, который пройдет здесь 20-23 мая 2021 года. Это – одно из наиболее статусных мероприятий за всю историю российской гребли. По мнению экспертов, соревнования столь высокого уровня могут существенно повысить туристическую привлекательность города для жителей всех стран мира. Многие лидеры общественного мнения дали свои оценки мероприятию.

Алтай на международной арене

Александр Суриков, губернатор Алтайского края (1996-2004), чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии (2006-2018) отметил, что проведение в Барнауле олимпийского отбора имеет большое значение для российского спорта, в отношениях которого с международной антидопинговой организацией есть много нерешённых вопросов.

«До сих пор продолжаются разбирательства, и целый ряд спортсменов вынужден подавать заявки на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Безусловно, для России важно, что Международная федерация гребли приняла решение провести эти соревнования в нашей стране, причём, на этапе Кубка мира будут разыгрываться шесть лицензий на Игры», – подчеркнул Александр Суриков.

Он также добавил, что доверие Алтайскому краю организации состязаний такого ранга, поднимает престиж как алтайского спорта, так и региона в целом.

«Конкретно для нашего края благоустройство гребного канала в связи с этапом Кубка мира – это создание благоприятной среды для жителей Барнаула и всего региона в целом. Организация более удобной доставки туда автомобилем и железной дорогой, строительство гостиниц и развлекательных площадок сделает этот аквастадион в перспективе одним из самых интересных и востребованных мест нашего города», – заключил экс-губернатор.

Соревнования как драйвер турпотока

Председатель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич уверена, что этап Кубка мира, отбор на Олимпиаду, будущую весну в голове держит большая часть руководителей компаний, входящих в нашу ассоциацию.

«Для Алтайского края с нашей сезонностью и не очень богатой инфраструктурой развитие событийного туризма – один из важнейших способов продвижения туристической отрасли в целом. Любые подобные мероприятия – это генератор и драйвер туристического потока. Я сейчас говорю не только о спортсменах и болельщиках именно этого вида спорта, соревнования на открытой воде своей красотой всегда привлекают большое внимание разных людей. Вокруг соревнований топ-уровня всегда закручивается большая культурная программа, которая ещё добавляет событию зрелищности и привлекательности», – рассказала Александра Томашевич.

Она добавила также, что для алтайских туристических компаний барнаульский этап Кубка мира станет ещё одним мощным магнитом для привлечения клиентов из других регионов. Эти соревнования прекрасно впишутся в любую экскурсионную программу.

«Например, мы показываем гостям греблю на байдарках и каноэ, а затем везём их по Алтаю. Или, наоборот, после отдыха в горах задерживаемся в Барнауле и болеем за наших спортсменов на олимпийском отборе», – пояснила председатель ассоциации.

Право организации других турниров

Член Общественной палаты Алтайского края, член президиума Всероссийской федерации плавания, мастер спорта СССР Сергей Кашников выразил мнение, что проведение впервые в истории Алтайского края соревнований такого уровня повышает престиж не только гребли, но и всего алтайского спорта. Также мастер поблагодарил организаторов мероприятия.

«Наш город и регион прозвучат на весь мир. Посмотрев на эти старты, возможно, и другие федерации захотят отдать нам право организации важных турниров. Спасибо Юрию Вениаминовичу Шамкову – хоть он и скромничает, в продвижении на Алтае гребли на байдарках и каноэ главная заслуга – его. Он привёл в Барнаул такие уникальные соревнования, как «Кубок чемпионов», показал базу и спортсменам, и представителям международной федерации. Теперь делается следующий большой шаг, на нашем гребном канале пройдёт отбор на Олимпийские игры. Хорошо, что губернатор Виктор Петрович Томенко поддерживает это движение», – заявил Сергей Кашников.

Трудоустройство спортсменов

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт сообщил, что в ЦСП трудоустроены все ведущие спортсмены Алтайского края по олимпийским видам спорта, из них семь – гребцы. Александр Дьяченко, Ирина Андреева и Кирилл Ляпунов – уже спортсмены с именами – приехали из другого региона.

«Нет сомнений, что они самым положительным образом повлияли на то, что в спортшколе имени Константина Костенко появились сильные молодые гребцы, которые уже побеждали не только на всероссийских соревнованиях, но и завоевывали медали чемпионатов мира и Европы среди сверстников. Я думаю, что барнаульский этап Кубка мира, где будет проходить отбор на Олимпийские игры, станет для гребцов спортшколы Костенко, и не только для них, а и для спортсменов из других видов спорта, ещё одним стимулом к достижению больших целей», – предположил Владимир Альт.

По его словам, соревнования такого класса требуют высокого уровня организации и материальной обеспеченности. Директор ЦСП выразил надежду, что затраты на обеспечение этих условий окупятся тем, что все наработки и приобретения в конечном итоге станут достоянием Алтайского края, и будут служить не только спортсменам, но и всем жителям региона.

История не на один год

Председатель краевой федерации горнолыжного спорта и сноуборда, судья Олимпийских игр и этапов Кубка мира, мастер спорта СССР по горнолыжному спорту Сергей Кизилов назвал проведение турнира такого ранга в Барнауле – настоящим достижением всех тех, кто кропотливо пробивал это решение на всех уровнях.

«Конечно, если говорить о гребле и горных лыжах как о видах спорта, то мне сложно будет найти точки соприкосновения. Но это не уменьшает моего интереса и как болельщика, и как спортивного руководителя к тому глобальному проекту, который реализуется сегодня на гребном канале в Барнауле. Очевидно, что это история не на один год, не на один турнир. Думаю, это будет праздник, который запомнится надолго. А вот как судья и постановщик трасс на соревнованиях самого высокого уровня, включая Универсиаду, Олимпийские игры в Сочи, этапы Кубка мира, прекрасно понимаю, сколько кропотливой работы еще предстоит сделать организаторам этапа Кубка мира в следующем году. Турнир такого высочайшего уровня потребует абсолютной слаженности во взаимодействии всех структур соревнований. Речь идёт и о логистике, и о работе судейского корпуса, контролеров, волонтеров, об организации зон отдыха для болельщиков и работе пресс-центра».

Популяризация гребли

Директор краевого училища олимпийского резерва Евгений Трубников предположил, что проведение Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Алтайском крае кардинально изменит отношение к этому виду спорта.

По его словам, на скачок популярности гребли настраиваются и в краевой федерации, и в СШОР имени Костенко, с которой у АУОР тесное сотрудничество.

«Хочу напомнить, что в АУОР осенью 2019-го прошел первый набор в школу-интернат именно на отделение гребли, и мы крайне заинтересованы в том, чтобы выросло число ребят, которые увлекутся этим видом спорта. Это приведет к росту конкуренции и возможности проводить не набор, а именно селекционную работу», – пояснил Евгений Трубников.

Говоря о спортивной базе, директор училища отметил, что какое бы количество турниров разного ранга ни проводилось в дальнейшем на гребном канале, его инфраструктура останется навсегда и будет разрастаться и модернизироваться в соответствии с требованиями времени. В перспективе Евгений Трубников видит гребной канал одним из центров вида спорта не только уровня СФО, но и федерального уровня, и визитной карточкой региона в целом.

«Если же говорить о спортивной составляющей, то нам наверняка многие будут по-хорошему завидовать, ведь, насколько мне известно, соревнований по гребле такого уровня не проводили не то что за Уралом, а вообще в России. А для жителей Барнаула и гостей эти соревнования станут чем-то схожим с тем, что происходило в городах России, когда в нашей стране проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году», – озвучил свой прогноз директор АУОР.

Историческое событие

Генеральный директор АО «Алтайкрайэнерго», руководитель фракции Партии «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб назвал грядущий этап Кубка мира историческим событием для Алтая.

«Для нас это историческое событие – для Алтая, Сибири и страны в целом. Очень смелое, амбициозное решение принято как губернатором региона, Виктором Петровичем Томенко, так и председателем Федерации гребли Алтайского края Юрием Вениаминовичем Шамковым. Пригласить лучших спортсменов-гребцов со всего мира в гости, на нашу площадку – это, конечно, дорогого стоит. Для этого нужно мобилизоваться, ведь это – стратегическое, серьезное решение, которое не может стоить дешево. Это дорогое решение, но мы Алтай покажем с разных сторон. И будем готовиться к этим стартам все - и транспортники, и представители сферы обслуживания, гостиничного бизнеса, сферы досуговых мероприятий. Ведь люди будут приезжать к нам до начала стартов, а уезжать – через несколько дней после соревнований. Это и тренерский состав, участники команд, технические специалисты, болельщики. Это тысячи людей. И наши старты я бы сравнил с Чемпионатом мира по футболу или Олимпиадой в Сочи. Это – знаковое событие еще и потому, что на этапе Кубка мира будут разыгрываться путевки на Олимпиаду в Токио. Такого в Алтайском крае не было за всю историю региона. Для нас это большая честь, и мы все должны объединиться и грести изо всех сил, чтобы подготовиться к встрече. Соревнования не за горами – это май следующего года, и усилий предстоит приложить еще немало», – прокомментировал Сергей Приб.

Он напомнил также, что прошедший в сентябре 2018 года «Кубок чемпионов» стал своего рода репетицией. На канале было огромное количество зрителей, на предстоящих стартах их будет гораздо больше. По словам руководителя фракции, важно решить целый комплекс инфраструктурных задач – это подготовка железнодорожной платформы, дорожные работы, места для парковок, трибуны для зрителей. После «Кубка чемпионов» и зрители, и спортсмены покидали гребной канал в отличном настроении, люди были довольны, аплодировали, фотографировались. Этот заряд позитива, по мнению Сергея Приба, необходимо транслировать и на предстоящие старты. Он заявил, что на постсоветском пространстве это, действительно, будет одно из величайших спортивных событий. Особенно важно, что эти старты будут проходить после пандемии и станут объединяющим мероприятием, пропагандирующим здоровый образ жизни.

«Это уникальное событие! После рецессии, когда все закрыто, эти старты станут одними из первых соревнований мирового уровня в России. И если кто-то раньше не знал про Алтай, побывав в Сибири, или увидев соревнования по телевизору, обязательно изменит свое мнение о нашей стране. Я уверен, что после проведения соревнований, когда имена звезд мировой гребли будут ассоциироваться с Алтаем, многие юные спортсмены захотят приехать сюда, потренироваться и, приняв участие в соревнованиях, показать отличные результаты. У нас замечательная природа, лучшие условия. И эта якорная тема будет работать, потому что спортсмены будут стремиться повторить достижения своих кумиров. И гребной канал в Барнауле, наверняка, станет тем спортивным сооружением, который взрастит плеяду чемпионов мира», – заявил Сергей Приб.