Алтайский роспотребнадзор намерен ограничить количество посетителей пляжей и бассейнов после открытия

Новости 24.06.2020 13:55 1913

Начальником отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Лариса Зубова рассказала, что алтайский Роспотребнадзор пока не рассматривал подробно вопрос открытия пляжей и бассейнов. Это станет возможным только на третьем этапе снятия ограничений.

Однако уже сегодня понятен ряд требований, которые в обязательном порядке будут обязаны соблюдать граждане и сотрудники зон купания.

«Прежде всего, это обязательное соблюдение социальной дистанции 15,-2 метра. Кстати, требование о ее соблюдении сохраняется на протяжении всех трех этапов снятия ограничений», - пояснила она.

Кроме того, по словам Зубовой, посетителей будут пускать на пляжную зону с учетом размеров пляжной полосы и уреза воды с таким расчетом, чтобы не было столпотворения. При этом оценивать количество посетителей должны будут «наблюдающие» за пляжами.

Кроме того, весь уличный инвентарь будет необходимо дезинфицировать один раз в день до приема посетителей утром или вечером после закрытия пляжа, добавила Зубова.