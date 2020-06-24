Работающие алтайские пенсионеры пожаловались омбудсмену на притеснения во время пандемии

Новости 24.06.2020 13:15 1868

За 5,5 месяцев текущего года в адрес уполномоченного поступило около 700 заявлений. Из них порядка 25-30% связаны с пандемией. Самые многочисленные связаны с реализацией права на труд. Об этом уполномоченный по правам человека в Алтайском крае рассказал во время онлайн-трансляции.

По словам Ларина, в адрес уполномоченного поступали жалобы, касающиеся работающих людей старше 65 лет.

«Были жалобы на то, что этих людей заставляют работать. А если не хотите – увольняйтесь. Были на то, что им препятствуют в работе, даже если возможность удаленной работы имеется и соответственно получать заработную плату. 65-летних увольняют с работы, мотивируя тем. что идет сокращение кадров, связанное с пандемией, что противоречит всем правилам и указам, обнародованным сегодня», - рассказал он.

Много вопросов возникло также с неоформлением больничных листов или отказом их приема в организациях, где трудятся люди. Такой случай произошел на одном из крупных заводов Барнаула. Для решения проблемы пришлось подключиться не только омбудсмену, но и главному государственному инспектору труда в Алтайском крае Владимиру Белошапкину.