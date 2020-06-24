Грузовики с извёсткой и ещё кое-что. На чём держалась алтайская экономика в последние месяцы?

Новости 24.06.2020 12:30 2082

Основные социально-экономические показатели Алтайского края за январь-май 2020 года опубликовал крайстат. Общий индекс промпроизводства снизился на 1,1%, количество безработных увеличилось почти в полтора раза.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в регионе более-менее существенно выросли только два показателя: добыча полезных ископаемых (+16,3%) и объём грузоперевозок (+10,4%). При этом, грузооборот вырос на 9,4%. Что касается полезных ископаемых, то здесь драйвером стала добыча извести, выросшая в полтора раза. Общий объём отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг в добывающей отрасли вырос на 35,9% (в действующих ценах).

Практически все остальные сферы «просели». Так, наибольшее падение продемонстрировала отрасль пассажирских перевозок. Пассажирооборот рухнул на 32,7%, перевозки пассажиров – на 31,1%. Это – прямое следствие действовавших в регионе ограничительных мер. Однако, при этом стоит отметить, что и в начале 2020 года (то есть, ещё до введения режима самоизоляции) показатели были ниже, чем годом ранее.

Объём оказанных населению платных услуг сократился на 9%, ввод жилья – на 8,6%, общая инфляция составила 2,2%, а цены на промтовары выросли на 6,6%. Сельское хозяйство показало рост на 1%, оборот розничной торговли – на 0,1%.

Численность безработных в мае 2020 года оказалась на 38,4% выше, чем в мае 2019 года. Помимо реальных проблем в экономике такой рост может быть связан с тем, что безработные граждане стали чаще регистрироваться официально, в расчёте на получение поддержки от государства в условиях пандемии. При этом, реальная средняя зарплата в Алтайском крае, по данным ведомства, выросла на 5,8%, а номинальная – на 8,7% (данные за январь-март 2020 года по сравнению с январём-мартом 2019 года).