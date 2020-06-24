В Алтайском крае подтверждено уже более 3,5 тысяч случаев коронавируса и очередная вспышка в районной больнице

Новости 24.06.2020 11:30 2103

По данным оперативного штаба Алтайского края в регионе подтверждено 77 новых случаев коронавируса. Традиционно большинство из нихх в Барнауле – 34 человека, Рубцовске – 6, Первомайском районе – 4 , Новоалтайске – 2, Бийском, Завьяловском, Крутихинском, Михайловском, Павловском, Ребрихинском, Тальменском, Хабарском, Целинном районах – по одному человеку. При этом большое количество случаев зафиксировано в Кулундинском районе – 22 человека. Вспышка зарегистрирована в Кулундинской ЦРБ.

По информации регионального Роспотребнадзора, при оказании хирургической помощи больному, у которого впоследствии была выявлена коронавирусная инфекция, произошло инфицирование врача-хирурга. В дальнейшем при обследовании контактных по данному случаю получены положительные результаты у 10 медработников. Кроме того, при проведении мониторинга медперсонала выявлены положительные результаты ещё у 15 медицинских работников ЦРБ.

Работа стационарна больницы приостановлена, общее количество человек, выявленных в ЦРБ составляет 25 человек, 4 медицинских работника госпитализированы.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 3522 человека, в том числе 369 детей. Также за прошедшие сутки скончался 1 инфицированный пациент, случай отнесен к иным причинам смерти. Всего умерло – 59 пациентов с коронавирусом, только в 29 случаев причиной смерти стал COVID-19, 3 случая находятся на экспертизе.

На 24 июня в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 175903 человек. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 926 человек, закончено наблюдение и самоизоляция для 31352 жителей и гостей края.