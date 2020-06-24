Более половины долгов по зарплате в Алтайском крае приходится на обрабатывающие производства

Новости 24.06.2020 11:50 1805

В Алтайском крае задерживается выплат заработной платы перед 510 работниками восьми организаций края. Такая информация была озвучена на заседании краевой рабочей группы по вопросам выплаты заработной платы 23 июня.

«Наибольшая задолженность приходится на предприятия отрасли обрабатывающих производств (59,4% от общей суммы долга по краю), транспорта (38,5%), сельского хозяйства (1,9%) и ЖКХ (0,2%). При этом более 94%, или 14,4 миллиона рублей приходится на семь предприятий, в которых осуществляются процедуры банкротства», - сообщила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Среди предприятий, в которых остро строит вопрос погащения за долгов по заработной плате названы два рубцовских предприятия: МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие г. Рубцовска» и ОАО «АСМ-Запчасть».

При этом, по данным управления Алтайского края по труду и занятости населения, в регионе на протяжении нескольких лет сохраняется один из самых низких уровней задолженностей по заработной плате в Сибирском федеральном округе, сообщает сайт Алтайского края.

По данным Алтайкрайстата, в сфере обрабатывающих производств наблюдается небольшой рост (+0,2%) по сравнению с предыдущим годом. Выросло производство продуктов питания, напитков, изделий из кожи, бумаги, металла и др. При этом, существенно снизилось производство мебели, одежды и лекарств.