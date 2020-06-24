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Сколько семей в Алтайском крае получит еще одни выплаты на детей

Новости
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Алтайское отделение пенсионного фонда  России  заявило, что в июле начнет единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет, которая составит 10 тыс. рублей на каждого ребенка.  Эти средства будут предоставлены семьям, по указу президента России.    

«Особенностью новой выплаты является то, что за ней не надо никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основе решений о предоставлении выплат 5 тыс. и 10 тыс. рублей, - уточнил управляющий краевым пенсионным ведомством Борис Трофимов.

Предыдущие выплаты по указу президента уже получили 317 тысяч алтайских семей, воспитывающих 427 тысяч детей.  дополнительные средства им будут перечислены автоматически без подачи нового заявления.

Однако возможно, что количество получателей вырастет. Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет, уточнили в алтайском ПФР. Заявления будут приниматься до 1 октября 2020 года.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (2)

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Гость

Когда же будут платить пособие детям от 16 лет и до окончания школы .Им что не надо есть и вещи они не носят ходят голые. Это не справедливо.

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Гость
Гость, Те кого Путин не посчитал за людей не нужно голосовать за его конституцию. Идиотизм . Дети сидят за одной партой одни дети другие никто . Только в России это возможно так поделить детей.
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