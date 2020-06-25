Лидер справедливороссов увидел в предложении президента шаг к справедливому налогообложению

Мнения 24.06.2020 10:50 445

Председатель Политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции эсэров федерального парламента Сергей Миронов заявил, что предложение Владимира Путина о повышении ставки подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан и направление дополнительных средств на медицинские цели полностью отвечает программным установкам Партии «Справедливая Россия», которая давно требует коррекции плоской шкалы налогообложения. Напомним, эти тезисы прозвучали в последнем обращении президента к жителям страны.

Сергей Миронов считает, что это очередной этап «социально-демократического разворота» государства.

«Сначала Президент отправил в отставку Правительство Дмитрия Медведева. Потом обществу были предложены поправки в Конституцию. В стране меняется отношение к социальным выплатам, и теперь, по сути, Президент поставил вопрос о перераспределении доходов наиболее состоятельной части населения в пользу граждан с невысокими доходами, а это одна из основ социал-демократических программ», – заявил Сергей Миронов.

Он напомнил, что в очередной раз в конце прошлого года думским большинством были отвергнуты аналогичные предложения справедливороссов. Однако после заявления президента зависимость налогов от доходов станет реальностью, причем дополнительные деньги пойдут на благое, справедливое, нужное дело – на лечение детей, страдающих самыми тяжёлыми заболеваниями.