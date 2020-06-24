За ценой не постояли: военно-трудовой подвиг Барнаула достоин высокого звания

Новости 24.06.2020 9:30 1563

Обязательная составляющая для присвоения звания «Город трудовой доблести» - это одобрение жителями города. На сайте доблестьалтая.рф эту инициативу уже поддержали более пяти тысяч горожан.

А с 25 июня по 1 июля свой голос за неё барнаульцы старше 14 лет могут отдать при очном голосовании. Оно организовано на счётных участках, границы которых совпадают с избирательными, где будет проходить голосование по поправкам в Конституцию РФ. С 25 по 30 июня горожане могут ответить на вопрос: «Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почётного звания «Город трудовой доблести»?» с 16 до 20 часов, а 1 июля - с 8 до 20 часов.

Для подсчёта голосов общественной комиссии отводится три дня. До 10 июля администрация города направит ходатайство о присвоении городу почетного звания в АКЗС и губернатору края. После этого документы направят в Российскую академию наук и Всероссийский оргкомитет «Победа». При принятии положительного решения Президент страны подпишет указ о присвоении почётного звания.

В городах трудовой доблести установят памятную стелу и трижды в год – 1 и 9 мая, а также в День города – будут давать праздничные салюты.

За годы войны Барнаул стал индустриальным центром Алтайского края - к 1944 году здесь насчитывалось 76 промышленных предприятий и артелей. Объем промышленной продукции с 1941 по 1944 годы увеличился в 49 раз. Уже сам этот факт даёт краевому центру основание претендовать на получение почётного звания «Город трудовой доблести». Напомним, инициатива о его введении приурочена к празднованию 75-летия Великой Победы и проведению Года памяти и славы.

По законам сурового времени

Как известно, в 1941-1945 годах в крае на базе эвакуированных заводов было построено 51 крупное предприятие. Четырнадцать из них – в Барнауле. По словам доктора исторических наук Валерия Скубневского, фактически в то время в городе возникло машиностроение.

Первые эшелоны с оборудованием демонтированных заводов Москвы и Украины стали прибывать в Барнаул уже в конце июля- начале августа 1941 г. Дальше – больше. Предприятия в кратчайшие сроки нужно было снова «поставить» (зачастую с перепрофилированием), наладив серийное производство военной продукции.

«Оборудование поступало неравномерно, разрозненно, некомплектно, не хватало рабочей силы, производственных площадей, электроэнергии, отсутствовали подъездные пути. Часть оборудования монтировали на действующих промышленных мощностях, большинство их создавали заново», - писал кандидат исторических наук Николай Гаврилов в статье для «Энциклопедии Алтайского края». Эвакуированные предприятия размещались в основном на пустовавших окраинах северной и северо-восточной части города на площади 235 га.

Несмотря на некоторую сумятицу, понятную в первые месяцы войны, заводы строились по законам военного времени, в жёсткие сроки. Работы велись круглые сутки, при свете костров. Люди трудились в тяжелейших условиях: не было тепла, не доставало даже питьевой воды.

Основную работу по строительству производственных корпусов для организуемых новых предприятий выполнял трест «СтройГАЗ», эвакуированный из г. Горького (за что в 1943 г. был награждён Орденом Ленина). При том, что на заводы в городах края по трудовым мобилизациям прибыли тысячи сельчан; привлекались эвакуированные люди, рабочих рук не хватало. Поэтому был увеличен рабочий день, отменены отпуска, узаконены обязательные сверхурочные работы. Осенью 1941 года в Барнауле ещё ввели обязательную трудовую повинность на строительстве жилья. Как правило, это были одно - и 2-этажные общежития и бараки, но и они для многих «новообретённых» горожан были мечтой. Как рассказывает Скубневский, в районе нынешнего ДК «Сибэнергомаш» тогда появился «копай-город» - целые ряды землянок. Отметим, что по информации Гаврилова, в 1945 году на каждого жителя Барнаула приходилось в среднем по 2,08 кв.м.жилой площади.

Беспрерывно, ударно

Но люди справились. Так, уже 24 ноября 1941 г. завод № 17 отправил на фронт первую партию продукции. Теперь уже широко известно, что половина всех патронов, изготовленных в стране в годы ВОВ, вышла с этого- Барнаульского станкостроительного – завода. За успешное выполнение фронтовых заданий предприятие наградили Орденом Ленина. Той же высокой награды советских лет удостоен Барнаульский завод транспортного машиностроения, на котором к ноябрю 1942 г. создали и испытали первый танковый двигатель В-2. Как известно, на заводе № 77, впоследствии ставшим «Трансмашем», за годы войны было выпущено более 10 тысяч двигателей - для каждого пятого Т-34.

А Барнаульский вагоноремонтный завод одним из первых в стране (в 1942 г.) получил орден Трудового Красного Знамени. Это городское довоенное предприятие, как и многие другие, перешло на выпуск военной продукции. Но, конечно же, труженики тыла тогда по 12 часов стояли у станков при рабочей пайке 500-600 грамм хлеба в день не ради наград – ради воинов, ради приближения победы. Поэтому беспрерывно шла на фронт продукция барнаульских меланжевого комбината, котельного завода (ныне «Сибэнергомаш»), завода механических прессов, аппаратурно-механического, радиозавода, чугунолитейного (ныне Алтайский завод агрегатов), табачной и спичечной фабрик (как же бойцу без табака и огонька!) и других.

Стремление активно помогать фронту породило движение тысячников, которые выполняли производственные задания на 1 000 и более процентов. Инициатором движения стал токарь-комсомолец Барнаульского станкостроительного завода Иван Фомичёв, который довел норму выработки до 1560% и своим примером увлёк сотни рабочих. 23 августа 1943 года инструментальщик станкостроительного завода И. Тужилкин выполнил норму на 2336%. В этом году в числе молодых рабочих краевого центра были 11,5 тысячи ударников труда, 4 133 «стахановцев», 1 990 человек являлись двух-, трехсотниками и тысячниками.

Ничего не пожалели

Кроме того барнаульцы помогали фронту, чем могли. К примеру, уже к ноябрю 1941 г. они внесли в фонд обороны 2 миллиона рублей, а в январе 1942 г. из Барнаула ушёл эшелон (21 вагон) с подарками для защитников Москвы. Деньги на нужды фронта; одежду, обувь, продукты питания для воинов горожане, как и все другие жители края, собирали и отсылали всю войну. Известно, что барнаульцы в фонд обороны внесли более 10 миллионов рублей в виде военных займов.

Ежегодно тысячи горожан принимали в уборке урожая. А изнурённые тяжёлым трудом и бытовыми лишениями люди ещё и постоянно сдавали кровь. С началом войны отделение переливания крови в Барнауле было реорганизовано в станцию переливания крови, которая в 1941-1945 гг. заготовила крови в 11 раз больше, чем в предыдущую пятилетку, что позволило полностью обеспечить потребности госпиталей. На территории края их было 67, шестнадцать из которых (более чем на 5 тысяч коек) – в краевом центре. И ежегодно в них барнаульские врачи проводили свыше семисот сложнейших операций!

"Безусловно, краевая столица достойна звания «Город трудовой доблести», -считает Валерий Скубневский.- Это увековечит память обо всех барнаульских тружениках тыла".

На возведении заводов для выпуска военной продукции барнаульцы работали круглосуточно, под открытым небом, при свете и тепле костров.

Материал подготовлен при содействии администрации Барнаула. Автор: Светлана Лырчикова.