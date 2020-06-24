Алтайский минздрав через суд заставили возить пациентов на гемодиализ бесплатно

Новости 24.06.2020 8:30 1558

Такое решение было принято красногорским районным судом по иску прокурора муниципалитета Андрея Грибанова.

К прокуроры обратились местные жители, которым из-за хронической почечной недостаточности требуется гемодиализ с периодичностью не менее 3 раз в неделю. Процедура является жизненно необходимой, ее пропуск грозит летальным исходом, однако ближайшее место, в котором ее могут провести для красногорских пациентов – Бийск. Как выяснил Андрей Грибанов, пациенты вынужденно добираются до лечебного учреждения на личном или попутном транспорте за собственный счет.

Государственными учреждениями края заявителям было отказано в организации бесплатной транспортировки от места жительства до места проведения процедуры гемодиализа в Бийск и обратно. Однако по законодательству транспортировка больных хронической почечной недостаточностью в медицинское учреждение на гемодиализ, является составляющей частью мероприятия по оказанию такой медицинской помощи.

Это значит, что обязанность по организации и обеспечению бесплатной медицинской услуги по транспортировке лиц, страдающих хронической болезнью почек, от места жительства до места получения медицинской помощи методом гемодиализа и обратно в соответствии с графиком гемодиализа, должна быть возложена на Министерство здравоохранения Алтайского края, посчитал прокурор.

Суд эти требования поддержал и обязал Министерство здравоохранения Алтайского края организовать и обеспечить доставку заявителей, страдающих хронической почечной болезнью от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (гемодиализ) и обратно по графику гемодиализа, а также обеспечить финансирование указанных мероприятий, сообщает официальный сайт ведомства. Решение суда обращено к немедленному исполнению.