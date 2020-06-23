Снова Лопаткин, снова Фризен. В обновленной общественной палате Барнаула выбрали руководство

Новости 23.06.2020 18:34 113

Владимир Лопаткин сохранил кресло председателя Общественной палаты Барнаула, Петр Фризен вновь стал его заместителем. Такое решение приняли члены обновленный палаты на первом заседании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сформировали также Совет общественной палаты, куда помимо председателя, его заместителя и секретаря (Ольга Ланская) вошли Юрий Гатилов, Валид Газиев, Борис Черниченко и Александр Миронов. В палате заработали комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, социальной политике, вопросам перспективного развития города, развитию некоммерческого сектора и СМИ.

"Хотелось бы, чтобы Общественная палата пятого созыва оставила свой яркий след в жизни города. Результативность работы палаты будет зависеть от настроения каждого, его нацеленности на решение проблем. Надеюсь, что наша общественная активность будет направлена в позитивное для города Барнаула русло", - заявил Лопаткин.

Напомним, в состав палаты пятого созыва вошло 33 человека. Треть утвердил глава города, вторую треть - Барнаульская гордума, остальных 11 человек уже утвержденные члены палаты выбирали из кандидатур от общественных объединений. Кроме уже указанных выше в состав вошли бизнесмен, сопредседатель ОНФ Евгения Гущина, общественник Константин Емешин, глава алтайской "Партии Великого Отечества" Эдуард Барчук и другие.