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Снова Лопаткин, снова Фризен. В обновленной общественной палате Барнаула выбрали руководство

Новости
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Владимир Лопаткин сохранил кресло председателя Общественной палаты Барнаула, Петр Фризен вновь стал его заместителем. Такое решение приняли члены обновленный палаты на первом заседании, сообщает пресс-служба городской администрации.

Сформировали также Совет общественной палаты, куда помимо председателя, его заместителя и секретаря (Ольга Ланская) вошли Юрий Гатилов, Валид Газиев, Борис Черниченко и Александр Миронов. В палате заработали комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии, социальной политике, вопросам перспективного развития города, развитию некоммерческого сектора и СМИ.

"Хотелось бы, чтобы Общественная палата пятого созыва оставила свой яркий след в жизни города. Результативность работы палаты будет зависеть от настроения каждого, его нацеленности на решение проблем. Надеюсь, что наша общественная активность будет направлена в позитивное для города Барнаула русло", - заявил Лопаткин.

Напомним, в состав палаты пятого созыва вошло 33 человека. Треть утвердил глава города, вторую треть - Барнаульская гордума, остальных 11 человек уже утвержденные члены палаты выбирали из кандидатур от общественных объединений. Кроме уже указанных выше в состав вошли бизнесмен, сопредседатель ОНФ Евгения Гущина, общественник Константин Емешин, глава алтайской "Партии Великого Отечества" Эдуард Барчук и другие. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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