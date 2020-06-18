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Электоральный прогноз: кто и как проголосует по поправкам к Конституции

Новости
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Согласно электоральному прогнозу, за внесение поправок в Конституцию проголосуют 67-71% избирателей, против — 28-32%. Примерно 1-2% испортят бюллетень. Так полагает ВЦИОМ.

Что известно о голосовании

По данным центра, 84% россиян знает о дате проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. 75% из них назвали точную дату голосования — 1 июля. О том, что голосовать можно с 25 июня по 1 июля, знает немного меньше людей – 73% опрошенных. Среди тех, кто планирует принять участие в голосовании, доля информированных выше — 80%.

Кто придёт на плебисцит

59% респондентов, намеревающихся голосовать, считают, что на плебисцит придет много людей. 30% опрошенных выразили противоположное мнение. На 22 июня доля планирующих участвовать в голосовании составила 71%. 54% россиян твердо намерены голосовать.

Проголосовать заранее предпочли почти четверть россиян — 24%. Основная доля сделает это 1 июля (60%), а 16% воздержатся от участия или затруднились назвать день предпочтительного голосования.

Меры безопасности

Те, кто планирует посетить избирательные участки, считают меры санитарной безопасности скорее достаточными — 74%. Каждый десятый находит их даже избыточными (11%). Об их недостаточности сообщают 7% тех, кто декларирует участие в голосовании.

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Новости

И намерении поставить галочку в графе за или против

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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